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Жители Ростова пожаловались на темноту возле поликлиники № 16

Сегодня, 06:55
Фото: pxhere
Жители микрорайона Северный в Ростове-на-Дону не могут добиться, чтобы возле поликлиники № 16 установили фонари, сообщается на сервисе «Благоустройство города».

«В вечернее время территория поликлиники № 16 практически не освещается,  люди, выходящие из здания поликлиники, рискуют переломать себе ноги, так как и дорожное покрытие все в ямках и ухабах», — сказано в сообщении.

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По словам автора жалобы, она уже сообщала о проблеме и получила ответ, что наружное освещение поликлиники не числится в  МКП «Ростгорсвет», по этой причине восстановить его «силами предприятия не представляется возможным».

Ростовчанка написала повторную жалобу.

«Очень рассчитываю на решение этой проблемы, а не на отписки», — добавила она в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове ученики второй смены школы № 97 вынуждены идти домой в полной темноте.

 

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