«В вечернее время территория поликлиники № 16 практически не освещается, люди, выходящие из здания поликлиники, рискуют переломать себе ноги, так как и дорожное покрытие все в ямках и ухабах», — сказано в сообщении.
По словам автора жалобы, она уже сообщала о проблеме и получила ответ, что наружное освещение поликлиники не числится в МКП «Ростгорсвет», по этой причине восстановить его «силами предприятия не представляется возможным».
Ростовчанка написала повторную жалобу.
«Очень рассчитываю на решение этой проблемы, а не на отписки», — добавила она в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове ученики второй смены школы № 97 вынуждены идти домой в полной темноте.