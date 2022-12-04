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Звезде «Аншлага» из Ростова не хватает денег на лечение от рака

Сегодня, 17:37
Фото: wikipedia.org
Ростовский юморист Александр Пономаренко ищет деньги на лечение рака желудка, сообщают СМИ.

«Экспресс газета» пишет, что комику Александру Пономаренко диагностировали раз желудка на четвертой стадии. Чтобы продлить жизнь, уроженец Новочеркасска должен принимать дорогостоящую лекарственную терапию. Однако цена препаратов оказалось непомерно высокой для юмориста и его семьи.

Известно, что одна упаковка лекарства стоит 2240 долларов. Всего таких упаковок нужно восемь штук. Помимо оплаты самих лекарств, потратиться нужно и на пребывание в больнице.

Однако, несмотря на тяжелую болезнь, Александр Пономаренко и его брат Валерий продолжают заниматься творчеством. Например, в августе они исполнили гимн таганрогскому трамваю.

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Из-за острой нехватки денег на лечение, братья Пономаренко обратились за помощью к поклонникам в надежде таким способом собрать нужную сумму.

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