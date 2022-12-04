«Экспресс газета» пишет, что комику Александру Пономаренко диагностировали раз желудка на четвертой стадии. Чтобы продлить жизнь, уроженец Новочеркасска должен принимать дорогостоящую лекарственную терапию. Однако цена препаратов оказалось непомерно высокой для юмориста и его семьи.