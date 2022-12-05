Прямо на проезжей части утром в понедельник, 5 декабря, загорелся внедорожник. Из-за этого он перегородил одну полосу для движения.
На этом участке образовались заторы на дороге. В данный движение все еще затруднено.
По информации регионального УМЧС, пожар начался в 06.52 мск. Автомобиль Nissan загорелся во время движения.
К ликвидации пожара привлекли четырех человек, им потребовалась одна единицы техники.
Ранее во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом. Ликвидировать возгорание пожарным удалось спустя 25 минут.