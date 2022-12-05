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Автомобиль с номерами ДНР сгорел на Королева в Ростове-на-Дону утром 5 декабря

Сегодня, 06:55
Фото: rostovgazeta.ru
Автомобиль с номерами ДНР сгорел на Королева в Ростове-на-Дону утром 5 декабря
В Ростове-на-Дону на проспекте Королева сгорел автомобиль с номерами ДНР, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Прямо на проезжей части утром в понедельник, 5 декабря, загорелся внедорожник. Из-за этого он перегородил одну полосу для движения.

На этом участке образовались заторы на дороге. В данный движение все еще затруднено.

По информации регионального УМЧС, пожар начался в 06.52 мск. Автомобиль Nissan загорелся во время движения.

К ликвидации пожара привлекли четырех человек, им потребовалась одна единицы техники.

Ранее во время поминок по хозяину в Шахтах полностью сгорел дом. Ликвидировать возгорание пожарным удалось спустя 25 минут.

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