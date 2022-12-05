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Бастрыкин поручил провести проверку из-за сноса трех столетних зданий в Ростове

Сегодня, 10:51
Фото: donland.ru
Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса исторических зданий в Ростове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициирован проверку из-за жалобы на снос исторических зданий в Ростове, сообщается на сайте ведомства.

В Следственном комитете России заинтересовались сносом исторических зданий в Ростове-на-Дону. Общественный активист написал в ведомство жалобу на неправомерное уничтожение нескольких зданий. Среди них особняк купца Шалаева, дом Билибина, здание Марии Горбачевой и другие. Все дома построены в XIX — начале ХХ века.

Градозащитники и активисты указывают, что неоднократно просили ростовские власти законсервировать старинные дома, чтобы найти инвесторов для их восстановления. 

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководитель следственного управления Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по факту жалобы и предоставить подробный доклад о ситуации.

Ранее урбанист Роман Бочарников заявил, что в центре Ростова будут массово сносить старые дома.

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