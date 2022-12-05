В Следственном комитете России заинтересовались сносом исторических зданий в Ростове-на-Дону. Общественный активист написал в ведомство жалобу на неправомерное уничтожение нескольких зданий. Среди них особняк купца Шалаева, дом Билибина, здание Марии Горбачевой и другие. Все дома построены в XIX — начале ХХ века.
Градозащитники и активисты указывают, что неоднократно просили ростовские власти законсервировать старинные дома, чтобы найти инвесторов для их восстановления.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководитель следственного управления Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по факту жалобы и предоставить подробный доклад о ситуации.
Ранее урбанист Роман Бочарников заявил, что в центре Ростова будут массово сносить старые дома.