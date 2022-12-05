В Следственном комитете России заинтересовались сносом исторических зданий в Ростове-на-Дону. Общественный активист написал в ведомство жалобу на неправомерное уничтожение нескольких зданий. Среди них особняк купца Шалаева, дом Билибина, здание Марии Горбачевой и другие. Все дома построены в XIX — начале ХХ века.