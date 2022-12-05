Суть игры в «Белочку» проста. Каждому гостю на ухо ведущий шепчет название животного. Людей надо предупредить, что каждого будет названо разное животное. После чего все встают в круг, берутся за руки и водят хоровод. Ведущий по очереди называет животных. Когда участник услышит «свое» животное, он должен обязательно присесть. Задача других — не дать человеку присесть, максимально удержать его. Такие правила объясняются гостям. Но на деле все происходит иначе.