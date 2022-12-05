Встреча Нового года в нынешних условиях для многих ростовчан часто оборачивается стрессом. И хотя люди традиционно пытаются создать в квартире атмосферу праздника, украшая елку, развешивая гирлянды, заготавливая продукты на Новый год, — у многих отсутствует праздничное настроение. Ведь даже большинство городских общественных мероприятий по празднованию Нового года сегодня отменены.
Однако психологи рекомендуют ростовчанам оставаться счастливыми. И, несмотря ни на что, радостно встречать Новый год.
Тамада Марина Дроздова советует обходить за новогодним столом обсуждение актуальных сегодня тем. Полностью сосредоточиться на празднике и не заскучать, по ее словам, поможет заготовленный заранее сценарий веселья.
«Даже в домашних условиях, в кругу семьи, можно проводить веселые игры и конкурсы. Главное, позаботиться об этом заранее», - уверенна экс-ведущая праздников.
По ее словам, люди всегда с интересом воспринимают всевозможные предсказания. Поэтому можно развесить на елке красиво оформленные записки с «предсказаниями». А если проявить фантазию, то спрятать их в воздушных шариках.
«Думаю, надо уточнить, что такие «предсказания» должны быть яркими и позитивными», - уточняет Дроздова.
Собеседница добавляет, что большим интересом в компаниях пользуется конкурс «Кто тут главный». Причем, как уточняет специалист, в малознакомых компаниях его желательно проводить в начале торжества.
«Поскольку, во-первых, будет определен „главный человек застолья“, на которого можно будет возложить часть обязанностей по поддержанию веселья. А во-вторых, после этого конкурса все расслабятся и перестанут стесняться», — поясняет собеседница.
Условия конкурса просты. Каждому участнику выдают огурец. По команде, все начинают одними зубами сгрызать с него кожуру, делая это быстро и максимально аккуратно. Тот участник, который очистит огурец наиболее «красиво», становится «главным человеком застолья».
Собеседница добавляет, что для поддержания праздничной атмосферы, каждого победителя надо награждать «памятными призами». Ими могут как реальные подарки, так и любые безделушки. В том числе и «официальные грамоты победителя». Заготовить такие грамоты потребуется заранее. Их можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно, в том числе и привлекая к организации веселья детей.
По словам тамады, любая компания всегда весело воспримет проведение конкурса на интуицию. Его суть проста. На табурет, незаметно для участника, кладется любой предмет. Каждый участник конкурса, садясь на стул, только по ощущениям должен угадать, что там лежит. Побеждает — угадавший.
«Ну и, конечно же, нельзя игнорировать традиционные для любого праздника танцы. А чтобы к ним хорошо подготовиться, предлагаю сперва провести еще одну игру под названием «Белочка», — делится опытом тамада.
Суть игры в «Белочку» проста. Каждому гостю на ухо ведущий шепчет название животного. Людей надо предупредить, что каждого будет названо разное животное. После чего все встают в круг, берутся за руки и водят хоровод. Ведущий по очереди называет животных. Когда участник услышит «свое» животное, он должен обязательно присесть. Задача других — не дать человеку присесть, максимально удержать его. Такие правила объясняются гостям. Но на деле все происходит иначе.
Главный сюрприз игры заключается в том, что всем участникам на ухо говорится одно название животного — «Белочка». И когда ведущий сперва подзадоривает, объявляя: «Медведь! Никого нет?», «Жираф! Никого?» — люди напрягаются, стараясь посильнее удерживать друг друга.
«Поэтому к тому времени когда ведущий скажет: „Белочка“, люди уже не приседают, как сказано условиями игры, а весело падают на пол, пытаясь сорвать оковы тех, кто якобы будет их удерживать. Эта игра всегда заканчивается бурным весельем. Сразу после нее можно включать громкую музыку и переходить к танцам», — рекомендует тамада.