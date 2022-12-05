В Белой Калитве бездомные мужчина и женщина стали жертвами пожара в коллекторе теплотрассы. Вероятно, они прятались там от холода.
О возгорании стало известно 3 декабря. После тушения огня пожарные нашли тела погибших. Причиной трагического происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее кафе «Старый якорь» площадью 300 квадратных метров сгорело в Таганроге Ростовской области. Причины возгорания остаются неизвестными. Однако, к счастью, персонал кафе и посетители не пострадали.