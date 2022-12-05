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Бездомная пара погибла в Ростовской области, греясь на теплотрассе

Сегодня, 10:26
Фото: ОНД Белая Калитва и 42 ПСЧ
В Ростовской области два человека сгорели при попытке согреться
Попытка согреться привела к гибели двух бездомных в Белой Калитве Ростовской области, сообщили в местном управлении МЧС.

В Белой Калитве бездомные мужчина и женщина стали жертвами пожара в коллекторе теплотрассы. Вероятно, они прятались там от холода.

О возгорании стало известно 3 декабря. После тушения огня пожарные нашли тела погибших. Причиной трагического происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Ранее кафе «Старый якорь» площадью 300 квадратных метров сгорело в Таганроге Ростовской области. Причины возгорания остаются неизвестными. Однако, к счастью, персонал кафе и посетители не пострадали.

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#Пожар#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Белая Калитва#Происшествие
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