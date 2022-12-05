Холодная и горячая вода пропала в утром в понедельник, 5 декабря. Местные жители заявляют, что их никто не предупреждал.
Некоторые ростовчане считают, что всему виной сильный ветер, который частично выдул воду из реки Дон. Они предполагают, что это привело к перебоям с водозабором.
В Ростовводоканале в понедельник сообщили причину — из-за непогоды в реке образовался мелкий лед, который затрудняет работу водозаборных сооружений. Из-за этого вода в город подается пониженным давлением.
«Подача воды временно ограничена в некоторых районах из-за сниженного давления в водопроводной сети. Ситуация должна нормализоваться в течение суток», — уточнили в компании.
Отмечается, что за это время ветер должен ослабеть и лед образовываться не будет.