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Часть Ростова-на-Дону осталась без воды с утра 5 декабря

Сегодня, 06:26
Фото: rostov-gorod.ru
Часть Ростова-на-Дону осталась без воды с утра 5 декабря

Водоканал ограничил подачу воды в Ростове из-за обмеления Дона с ночи на 5 декабря

Жители Первомайского района Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие воды, сообщили они корреспонденту Rostovgazeta.

Холодная и горячая вода пропала в утром в понедельник, 5 декабря. Местные жители заявляют, что их никто не предупреждал. 

Некоторые ростовчане считают, что всему виной сильный ветер, который частично выдул воду из реки Дон. Они предполагают, что это привело к перебоям с водозабором. 

Ростовскую область из-за сильного ветра ждут проблемы с водой
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В Ростовводоканале в понедельник сообщили причину — из-за непогоды в реке образовался мелкий лед, который затрудняет работу водозаборных сооружений. Из-за этого вода в город подается пониженным давлением.

«Подача воды временно ограничена в некоторых районах из-за сниженного давления в водопроводной сети. Ситуация должна нормализоваться в течение суток», — уточнили в компании.

Отмечается, что за это время ветер должен ослабеть и лед образовываться не будет.

 

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