Дана Борисова опубликовала переписку с бывшим супругом в своей соцсети

Суд пересмотрел дело, и назначил алименты в размере 60 тыс рублей. Но Аксенов после этого на связь с теледивой не выходил. А когда Борисова все-таки решила напомнить экс-супругу о новых алиментов, Аксенов отреагировал весьма резко. Переписку с бывшим Борисова опубликовала в соцсетях. На просьбу матери своего ребенка заплатить алименты, Аксенов ответил: «Хватит мне долбить по телефону. Иди отсюда, тварь».