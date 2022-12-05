Дана Борисова опубликовала переписку с бывшим супругом в своей соцсети

Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на издание «СтарХит», которые предоставили переписку Борисовой.
Причина ссоры в том, что Борисова и Аксенов не могут договориться о размере алиментов. Напомним, что у пары общая дочь. Телеведущая утверждает, что отца абсолютно не интересует, каких расходов требует воспитание ребенка.
Не сумев договорится с экс-супругом полюбовно, Дана обратилась в суд. Она утверждает, что это была вынужденная мера, так как Аксенов платил ей на содержание дочери всего 15 тыс рублей. Так как предоставил документы, по которым его доход составляет 20 тыс рублей.
Суд пересмотрел дело, и назначил алименты в размере 60 тыс рублей. Но Аксенов после этого на связь с теледивой не выходил. А когда Борисова все-таки решила напомнить экс-супругу о новых алиментов, Аксенов отреагировал весьма резко. Переписку с бывшим Борисова опубликовала в соцсетях. На просьбу матери своего ребенка заплатить алименты, Аксенов ответил: «Хватит мне долбить по телефону. Иди отсюда, тварь».