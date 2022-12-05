Напомним, что поводом для дискуссии стало предложение депутата воспитывать бездомных собак для подрыва танков.
«Такой опыт действительно существовал в годы Великой Отечественной войны. Но будем откровенны. В этом случае речь идет не о том, чтобы научить собаку банальным командам „сидеть“ или „лежать“, а о специальной дрессировке собак, на которую потребуется длительное время», — отмечает Лариса Кандаурова.
Возмущение ростовских зоозащитников вызвало не само предложение депутата. А то, что его озвучили на мероприятии, посвященном регулированию численности бездомных животных.
«Это было заявлено, как способ избавиться от бездомных собак», — подчеркивает зоозащитница.