rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Дикость»: ростовская зоозащитница об использования бродячих псов для подрывов танков

Сегодня, 10:56
Фото: mil.ru

Ростовская зоозащитница назвала дикостью идею использовать собак для подрыва танков

Предложение депутата отправлять бездомных собак участвовать в боевых действиях, ростовские зоозащитники посчитали «дикостью». Об этом сообщила RostovGazeta общественный инспектор в области обращения с животными Лариса Кандаурова.

Напомним, что поводом для дискуссии стало предложение депутата воспитывать бездомных собак для подрыва танков.

«Такой опыт действительно существовал в годы Великой Отечественной войны. Но будем откровенны. В этом случае речь идет не о том, чтобы научить собаку банальным командам „сидеть“ или „лежать“, а о специальной дрессировке собак, на которую потребуется длительное время», — отмечает Лариса Кандаурова.

Ростовчане попросили построить площадку для дрессировки собак
Узнать подробнее

Возмущение ростовских зоозащитников вызвало не само предложение депутата. А то, что его озвучили на мероприятии, посвященном регулированию численности бездомных животных.

«Это было заявлено, как способ избавиться от бездомных собак», — подчеркивает зоозащитница.

Жизнь собачья: почему в Ростовской области растет число безнадзорных животных
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Таганрога за день собрали 45 тысяч рублей на операцию для бездомной собакиОбщежития для бездомных собак открыли в Ростове-на-Дону на ВолоколамскойРостовчане на фестивале бездомных животных забрали домой четыре кошки и 12 собак
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Спецоперация#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Безнадзорные собаки
Подпишитесь
«Итоги недели»: Ростовская область — без Деда Мороза, зато с высокими тарифами на ЖКХ
Вчера, 16:15
Власти Ростовской области рассказали, как борются с дефицитом врачей в медучреждениях
Сегодня, 11:59
В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды
Сегодня, 11:40
В Ростове осудили срочника, воровавшего исключительно смартфоны Samsung
Сегодня, 11:29
Срочники подкупали дежурного по роте в Ростовской области и устраивали попойки
Сегодня, 10:52