«Такой опыт действительно существовал в годы Великой Отечественной войны. Но будем откровенны. В этом случае речь идет не о том, чтобы научить собаку банальным командам „сидеть“ или „лежать“, а о специальной дрессировке собак, на которую потребуется длительное время», — отмечает Лариса Кандаурова.