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ДОРОГО И СТРАННО: топ-5 ошибок строительства

Сегодня, 18:48
Фото: pxhere.com
Бывают строительные просчёты. Бывают серьезные ошибки. А бывают эпичные провалы, на которые зря потрачено море денег и сил. И большинство из них заложено ещё на этапе проектирования. Как этого избежать? Узнайте в этой статье.

Иногда это тщеславие архитектора, что долго мечтал воплотить в жизнь дорогую и пафосную идею. Иногда — отсутствие опыта у заказчика. А иногда — просто безграмотность проектировщика.

За 9 лет работы команда IVAN DOM составила топ дорогих и странных решений. Вот что мы точно рекомендуем своим клиентам избегать при проектировании частного дома:

Строить дом во весь участок

Это убивает все прелести жизни на земле. Да, сад нужен не всем. Но зачем лишать себя зон для отдыха, спорта и релакса? Или детей возможности без опаски резвиться на улице вдали от родительских нотаций?

Бассейн внутри дома

Дорого. Нецелесообразно. И сверхпроблемно как на этапе возведения, так и для жизни. При этом иметь личный бассейн — абсолютно реально, и мы знаем, как решить этот ребус.

Эксплуатируемая кровля второго этажа

Радость от трех чаепитий на крыше в год несопоставима с техобслуживанием этой зоны. Плюс эргономика не самая удачная (спуститься на два этажа за чаем, забыть сахар и вернуться — для сильных духом и телом людей).

Спальни или кухня в цоколе

Пока весь мир гонится за светом и воздухом в доме, некоторые псевдоэксперты продолжают селить людей в сумрак подвалов за их же деньги. Спальни и зона кухни — самые обитаемые локации. От их комфорта зависит здоровье и ментальная гармония. Пусть эти места будут максимально уютными и светлыми

Дом больше 120 м², где минимум спален и санузлов

Две спальни на семью — мало, даже если вас пока совсем немного. Планы на жизнь меняются быстро, недвижимость сменить труднее. А стоять в очереди к умывальнику в своём двухэтажном коттедже — то ещё удовольствие. Плюс продать дом, где менее трёх спален — непросто, подтвердит любой риэлтор.

Список можно продолжать долго. Но есть и ещё более фундаментальная ошибка в строительстве.

Поручить его бригадам бетонщиков, каменщиков и кровельщиков, а не одному подрядчику. Тому, кто полностью организует весь комплекс работ и отвечает по закону за ВСЁ, а главное, за итоговый результат.

Хотите избежать просчётов при строительстве и проектировании домов и коттеджей? Верите, что возможно получить свой дом идеальным сразу, а не после десятка переделок и исправлений?

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