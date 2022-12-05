ДОРОГО И СТРАННО: топ-5 ошибок строительства

Иногда это тщеславие архитектора, что долго мечтал воплотить в жизнь дорогую и пафосную идею. Иногда — отсутствие опыта у заказчика. А иногда — просто безграмотность проектировщика.
За 9 лет работы команда IVAN DOM составила топ дорогих и странных решений. Вот что мы точно рекомендуем своим клиентам избегать при проектировании частного дома:
Строить дом во весь участок
Это убивает все прелести жизни на земле. Да, сад нужен не всем. Но зачем лишать себя зон для отдыха, спорта и релакса? Или детей возможности без опаски резвиться на улице вдали от родительских нотаций?
Бассейн внутри дома
Дорого. Нецелесообразно. И сверхпроблемно как на этапе возведения, так и для жизни. При этом иметь личный бассейн — абсолютно реально, и мы знаем, как решить этот ребус.
Эксплуатируемая кровля второго этажа
Радость от трех чаепитий на крыше в год несопоставима с техобслуживанием этой зоны. Плюс эргономика не самая удачная (спуститься на два этажа за чаем, забыть сахар и вернуться — для сильных духом и телом людей).
Спальни или кухня в цоколе
Пока весь мир гонится за светом и воздухом в доме, некоторые псевдоэксперты продолжают селить людей в сумрак подвалов за их же деньги. Спальни и зона кухни — самые обитаемые локации. От их комфорта зависит здоровье и ментальная гармония. Пусть эти места будут максимально уютными и светлыми
Дом больше 120 м², где минимум спален и санузлов
Две спальни на семью — мало, даже если вас пока совсем немного. Планы на жизнь меняются быстро, недвижимость сменить труднее. А стоять в очереди к умывальнику в своём двухэтажном коттедже — то ещё удовольствие. Плюс продать дом, где менее трёх спален — непросто, подтвердит любой риэлтор.
Список можно продолжать долго. Но есть и ещё более фундаментальная ошибка в строительстве.
Поручить его бригадам бетонщиков, каменщиков и кровельщиков, а не одному подрядчику. Тому, кто полностью организует весь комплекс работ и отвечает по закону за ВСЁ, а главное, за итоговый результат.
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