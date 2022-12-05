ДОРОГО И СТРАННО: топ-5 ошибок строительства

Две спальни на семью — мало, даже если вас пока совсем немного. Планы на жизнь меняются быстро, недвижимость сменить труднее. А стоять в очереди к умывальнику в своём двухэтажном коттедже — то ещё удовольствие. Плюс продать дом, где менее трёх спален — непросто, подтвердит любой риэлтор.