Усугубляет ситуацию с ростом числа заболевших, по словам собеседницы, и нынешняя напряженная ситуация. Следя за новостями о событиях, люди меньше всего уделяют внимание своему здоровью. Многие, спасаясь от депрессии, ищут успокоение в новой для себя среде — алкоголя, наркотиков и спонтанного секса. Именно в такой антисанитарии, по словам экспертов, чаще всего происходит инфицирование ВИЧ.