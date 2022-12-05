rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперт рассказала о вспышке ВИЧ в Ростове из-за проституток

Сегодня, 13:06
Фото: Lies Thru a Lens/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Число заболевших ВИЧ-инфекцией секс-работников в Ростове неуклонно растет, сообщила RostovGazeta руководитель направления по профилактике ВИЧ/СПИД среди определенных групп населения, психолог Ийя Лемман.

Увеличение числа заболевших ВИЧ-инфекцией в Ростовской области эксперт объясняет халатным отношением людей к своему здоровью. Вроде все и знают об опасности незащищенного секса, но мало кто об этом вспоминает при случае.

«Когда человек попадает в среду социального дна, вопрос здоровья отодвигается на одно из последних мест. В основном потому, что здоровье сейчас обходится отнюдь не бесплатно. А у многих попросту нет лишних средств», — отмечает Ийя Лемман.

Усугубляет ситуацию с ростом числа заболевших, по словам собеседницы, и нынешняя напряженная ситуация. Следя за новостями о событиях, люди меньше всего уделяют внимание своему здоровью. Многие, спасаясь от депрессии, ищут успокоение в новой для себя среде — алкоголя, наркотиков и спонтанного секса. Именно в такой антисанитарии, по словам экспертов, чаще всего происходит инфицирование ВИЧ.

В Ростовской области у 137 беженцев из новых регионов выявили ВИЧ
Узнать подробнее

«Большинство заболевших даже не знают, кто был источником заражения. И это серьезная социальная проблема. Мы стараемся оздоравливать ситуацию, проводим тестирование. Объясняем, что диагноз ВИЧ лучше узнать как можно раньше. Ведь, чем раньше начнется лечение, тем больше шансов купировать болезнь», - разъясняет эксперт.

Однако нежелание многих пройти тестирование на ВИЧ объясняются опасениями получить положительный результат.

«В обществе сильна стигматизация. По сути, положительный результат теста на ВИЧ люди расценивают как своеобразное клеймо. Это стыдно, это считается отвратительным, - говорит Ийя. - Поэтому каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Помнить об опасности незащищенного секса. А если это произошло, обязательно пройти тестирование, чтобы начать терапию, как можно раньше».

В Ростове пройдет акция в память о людях, умерших от СПИДа
Узнать подробнее
Читайте также:
Почтальон звонит дважды: ростовчане боятся забирать почту из-за угрозы ВИЧЭксперт рассказала, как ситуация с ВИЧ изменилась Ростовской области с началом СВОРостовский врач рассказал какую опасность скрывает обнаруженный новый штамм ВИЧ
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#ВИЧ-инфицированные#ВИЧ#Как выявить ВИЧ#Профилактика ВИЧ#Тест на ВИЧ
Подпишитесь
«В шаге от полупустыни»: ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон
Сегодня, 12:27
Власти Ростовской области рассказали, как борются с дефицитом врачей в медучреждениях
Сегодня, 11:59
В Зернограде по графику начали давать воду из-за непогоды
Сегодня, 11:40
В Ростове осудили срочника, воровавшего исключительно смартфоны Samsung
Сегодня, 11:29
«Дикость»: ростовская зоозащитница об использования бродячих псов для подрывов танков
Сегодня, 10:56
Срочники подкупали дежурного по роте в Ростовской области и устраивали попойки
Сегодня, 10:52