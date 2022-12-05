Увеличение числа заболевших ВИЧ-инфекцией в Ростовской области эксперт объясняет халатным отношением людей к своему здоровью. Вроде все и знают об опасности незащищенного секса, но мало кто об этом вспоминает при случае.
«Когда человек попадает в среду социального дна, вопрос здоровья отодвигается на одно из последних мест. В основном потому, что здоровье сейчас обходится отнюдь не бесплатно. А у многих попросту нет лишних средств», — отмечает Ийя Лемман.
Усугубляет ситуацию с ростом числа заболевших, по словам собеседницы, и нынешняя напряженная ситуация. Следя за новостями о событиях, люди меньше всего уделяют внимание своему здоровью. Многие, спасаясь от депрессии, ищут успокоение в новой для себя среде — алкоголя, наркотиков и спонтанного секса. Именно в такой антисанитарии, по словам экспертов, чаще всего происходит инфицирование ВИЧ.
«Большинство заболевших даже не знают, кто был источником заражения. И это серьезная социальная проблема. Мы стараемся оздоравливать ситуацию, проводим тестирование. Объясняем, что диагноз ВИЧ лучше узнать как можно раньше. Ведь, чем раньше начнется лечение, тем больше шансов купировать болезнь», - разъясняет эксперт.
Однако нежелание многих пройти тестирование на ВИЧ объясняются опасениями получить положительный результат.
«В обществе сильна стигматизация. По сути, положительный результат теста на ВИЧ люди расценивают как своеобразное клеймо. Это стыдно, это считается отвратительным, - говорит Ийя. - Поэтому каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Помнить об опасности незащищенного секса. А если это произошло, обязательно пройти тестирование, чтобы начать терапию, как можно раньше».