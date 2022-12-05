Эксперт сообщила о чём говорит постоянная сонливость

При этом постоянная сонливость, это не один-два зевка, а реальное желание лечь в кровать на протяжении всего дня. Состояние похоже на последствия бессонной ночи. При таких симптомах желательно сдать анализ на глюкозу в крови, проверить работу щитовидной железы. Также следует записаться на приём к кардиологу.