Эксперт сообщила о чём говорит постоянная сонливость

В беседе с изданием NEWS.ru врач напомнила, что обычно сонливость наступает после сильной физической нагрузки, например тренировки, или после стресса. Помимо этого она может быть симптомом онкологических, сердечных заболеваний и проблем со щитовидной железой.
При этом постоянная сонливость, это не один-два зевка, а реальное желание лечь в кровать на протяжении всего дня. Состояние похоже на последствия бессонной ночи. При таких симптомах желательно сдать анализ на глюкозу в крови, проверить работу щитовидной железы. Также следует записаться на приём к кардиологу.
Если человек спит 8 часов в сутки, то дневная сонливость говорит о том, что в организме имеются определённые проблемы.