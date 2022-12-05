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Эксперт сообщила о чём говорит постоянная сонливость

Сегодня, 12:16
По словам невролога Марины Ворониной, постоянная сонливость может сигнализировать о начинающемся диабете, дефиците желез в организме или витаминов В1-В12 и D.

В беседе с изданием NEWS.ru врач напомнила, что обычно сонливость наступает после сильной физической нагрузки, например тренировки, или после стресса. Помимо этого она может быть симптомом онкологических, сердечных заболеваний и проблем со щитовидной железой.

При этом постоянная сонливость, это не один-два зевка, а реальное желание лечь в кровать на протяжении всего дня. Состояние похоже на последствия бессонной ночи. При таких симптомах желательно сдать анализ на глюкозу в крови, проверить работу щитовидной железы. Также следует записаться на приём к кардиологу.

Если человек спит 8 часов в сутки, то дневная сонливость говорит о том, что в организме имеются определённые проблемы. 

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