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Фирма депутата Сурмаляна построит четырехполосную дорогу на Левенцовке в Ростове

Сегодня, 12:50
Фото: donland.ru
В Ростове в Левенцовке компания депутата построит новую дорогу на площади 5,6 гектара
В Ростове ООО «СЗ «Галактика» утвердили проект планировки и межевания земли под строительство новой автодороги в микрорайоне «Левенцовском», сведения об этом появились на портале администрации города.

В четверг, 1 декабря, администрация опубликовала постановление, которое утвердило проект планировки и межевания земли под строительство автодороги на улице Жданова. Эта дорога должна связать улицу Еременко с проспектом Солженицына в микрорайоне № 4 в Левенцовке. Площадь запланированного участка составляет более 5,6 гектара — 56,3 тысячи квадратных метров.

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Здесь будет размещена четырехполосная магистраль районного значения с расчетной скоростью движения 60 километров в час. Здесь же появятся велодорожки шириной 1,5 метра, а общая протяженность дороги составит 827 метров. 

Проект принадлежит ООО «СЗ «Галактика», собственником которой является Арутюн Сурмалян, замыкающий пятерку самых богатых застройщиков Ростовской области.


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