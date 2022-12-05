В четверг, 1 декабря, администрация опубликовала постановление, которое утвердило проект планировки и межевания земли под строительство автодороги на улице Жданова. Эта дорога должна связать улицу Еременко с проспектом Солженицына в микрорайоне № 4 в Левенцовке. Площадь запланированного участка составляет более 5,6 гектара — 56,3 тысячи квадратных метров.
Здесь будет размещена четырехполосная магистраль районного значения с расчетной скоростью движения 60 километров в час. Здесь же появятся велодорожки шириной 1,5 метра, а общая протяженность дороги составит 827 метров.
Проект принадлежит ООО «СЗ «Галактика», собственником которой является Арутюн Сурмалян, замыкающий пятерку самых богатых застройщиков Ростовской области.