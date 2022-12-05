Напомним, что ранее эту льготу заменили выплатой в тысячу рублей. Но люди стали просить вернуть бесплатный проезд.

Она просит губернатор рассмотреть вопрос о предоставлении выбора для ветеранов — бесплатный проезд или выплата в размере одной тысячи рублей.

Систему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 году

Ранее стало известно, что систему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 году.

«Уже есть необходимые поправки в областной закон. Нужно запустить систему электронной оплаты за проезд, чтобы возмещать перевозчикам расходы за льготный проезд ветеранов труда», — уточнила Стенякина.

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