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Губернатора Голубева просят сделать бесплатный проезд ветеранам в Ростовской области

Сегодня, 08:38
Фото: donland.ru
Губернатора просят сделать бесплатный проезд ветеранам в Ростовской области
Главу Ростовской области Василия Голубева попросили сделать бесплатный проезд в общественном транспорте для ветеранов труда, сообщила в Telegram депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина.

Она просит губернатор рассмотреть вопрос о предоставлении выбора для ветеранов — бесплатный проезд или выплата в размере одной тысячи рублей.

Напомним, что ранее эту льготу заменили выплатой в тысячу рублей. Но люди стали просить вернуть бесплатный проезд.

Систему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 году
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«Уже есть необходимые поправки в областной закон. Нужно запустить систему электронной оплаты за проезд, чтобы возмещать перевозчикам расходы за льготный проезд ветеранов труда», — уточнила Стенякина.

Ранее стало известно, что систему безналичной оплаты за проезд внедрят по всей Ростовской области в 2023 году.

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