Иск команда подала еще 8 июля и потребовала взыскать 2,6 миллиона рублей. Это долги за рекламные услуги и проценты за пользование чужими деньгами.
Теперь суд обязал ответчика выплатить 2,5 миллиона рублей задолженности, а также более 100 тысяч рублей процентов. Кроме того, с компании взыскали и госпошлину на сумму 36 тысяч рублей.
Причина появления долга пока в документах не раскрывается.
Ранее с футбольного клуба «Ростов» взыскали задолженность перед компанией «Водоканал Ростова-на-Дону». Команду обязали выплатить более 90 тысяч рублей.