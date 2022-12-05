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Хоккейный клуб отсудил у «Шахты Ростовская» 2,5 млн рублей за рекламу

Сегодня, 07:31
Фото: Rick Dikeman/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Хоккейный клуб отсудил у «Шахты Ростовская» 2,5 млн рублей
Хоккейному клубу «Ростов» удалось выиграть суд у компании «Шахта Ростовская», сообщает Арбитражный суд региона.

Иск команда подала еще 8 июля и потребовала взыскать 2,6 миллиона рублей. Это долги за рекламные услуги и проценты за пользование чужими деньгами.

Теперь суд обязал ответчика выплатить 2,5 миллиона рублей задолженности, а также более 100 тысяч рублей процентов. Кроме того, с компании взыскали и госпошлину на сумму 36 тысяч рублей.

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Причина появления долга пока в документах не раскрывается. 

Ранее с футбольного клуба «Ростов» взыскали задолженность перед компанией «Водоканал Ростова-на-Дону». Команду обязали выплатить более 90 тысяч рублей. 

 

 

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