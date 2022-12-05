Также синоптики рассказали, что на предстоящей неделе в Ростове ожидается небольшое потепление и снижение скорости ветра. Улучшение погоды будет заметно с середины недели. С четверга и до конца недели температура воздуха в Ростове будет плюсовой. Ее средние значения днем составят около +5 градусов, а ночью — около +1 градуса. Осадков на этой неделе также не прогнозируется.