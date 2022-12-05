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Холод и ветер продолжат мучить ростовчан и 5 декабря

Сегодня, 08:12
Фото: unsplash.com
Когда в Ростове прекратится холод и ветер
Промозглая и ветреная погода не покинет Ростов-на-Дону 5 декабря, сообщают синоптики.
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Погода

Понедельник, 5 декабря, выдастся в Ростове холодным и ясным. Температура воздуха днем составит -2 градуса, а ночью — -9. Ветер разгонится до девяти метров в секунду. Осадков в городе также не прогнозируется.

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Также синоптики рассказали, что на предстоящей неделе в Ростове ожидается небольшое потепление и снижение скорости ветра. Улучшение погоды будет заметно с середины недели. С четверга и до конца недели температура воздуха в Ростове будет плюсовой. Ее средние значения днем составят около +5 градусов, а ночью — около +1 градуса. Осадков на этой неделе также не прогнозируется.

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