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Холодный и ветреный понедельник ждет жителей в Ростове-на-Дону

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 декабря, сложится холодная погода c сильным ветром, сообщили в Гидрометцентре.

Днем столбики термометров установятся на отметке в минус три градуса. Порывы ветра усилятся до семи метров в секунду.

Ночью стоит ждать заморозков до минус девяти градусов. Во вторник днем будет минус два градуса, в среду — минус один градус.

Все эти дни ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется. В четверг должно потеплеть до плюс двух градусов, в пятницу — до плюс четырех.

На выходных воздух прогреется до шести градусов. 

Ранее в Ростове-на-Дону коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Часть жителей в Ростовской области может остаться без воды из-за непогоды
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#Илья Протвинов#Общество#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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