Днем столбики термометров установятся на отметке в минус три градуса. Порывы ветра усилятся до семи метров в секунду.
Ночью стоит ждать заморозков до минус девяти градусов. Во вторник днем будет минус два градуса, в среду — минус один градус.
Все эти дни ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется. В четверг должно потеплеть до плюс двух градусов, в пятницу — до плюс четырех.
На выходных воздух прогреется до шести градусов.
Ранее в Ростове-на-Дону коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды