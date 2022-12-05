Вся страна узнала о начале призыва людей в рамках частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Об этом объявил глава государства Владимир Путин и тогда это стало самой обсуждаемой новостью в стране.
Что касается плана, то установили планку в 300 тысяч человек. В первую очередь повестки приходили тем, кто уже служил или имеет боевой опыт.
Забегая вперед, скажем, что набрали даже больше. Но сразу стать участником спецоперации резервисты не могли, так как вначале для них организовали обучение.
В Ростовской области люди тренировались на полигонах и получали теоретические знания.
Власти области в начале октября заявили, что регион выполнил план по мобилизации. Количество набранных бойцов не раскрывали, но сводки об отправленных на обучение появлялись постоянно.
Но на этом ничего не закончилось и людям продолжали приходить повестки. Они ничего не понимали и задавали все больше вопросов властям.
Объяснил происходящее губернатор Василий Голубев, который сообщил о новом мобилизационном задании для региона. Из-за этого и продолжился набор людей.
«Область получила новое мобилизационное задание, муниципальные призывные комиссии его выполняют. За соблюдением всех процедур будут следить представители прокуратуры, в том числе военной», - объявили местным жителям.
Многие посчитали, что началась вторая волна частичной мобилизации, но власти это опровергли. Так как набор вели в рамках тех же 300 тысяч человек.
В Госдуме говорили, что этот процесс не разделяется на этапы, а потому сообщения о «первом» и «втором» этапах в регионе являются некорректными.
Сколько всего набрали бойцов именно в Ростовской области, до сих пор не раскрывается. Известно, что в целом по России призвали 318 тысяч человек. План перевыполнен за счет добровольцев, которые сами без повесток записывались для участия в СВО.
Появилась казачья рота «Ростов», которая состоит из добровольцев. Все они уже отправились в зону проведения специальной военной операции.
Рота состоит преимущественно из казаков и жителей донского региона. Власти отмечают, что казачьи отряды составляют половину личного состава добровольческих подразделений, созданных регионами для участия в СВО.
Известно, что они направляются на службу с полными комплектами амуниции, медикаментами, продуктами.
До этого добровольцами стали казаки из Новочеркасска. Губернатор Василий Голубев передал им бронетехнику с обмундированием.
Губернатор Василий Голубев не затрагивал тему дополнительного набора людей в рамках второй волны частичной мобилизации. Сейчас все силы сосредоточены на помощи бойцам.
В начале декабря издание ТАСС цитировало слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на эту тему. Он заявил, что информации по поводу новых волн мобилизации в России нет.
«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — уточнил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Каждый мобилизованный военнослужащий получает 150 тысяч рублей региональной помощи. Это единовременная выплата.
Есть и федеральная помощь — это 195 тысяч рублей на каждого бойца. Плюс им сделали хорошие зарплаты и есть премии за успешное выполнение боевых задач.
В Ростовской области работают волонтеры, оказывающие помощь семьям мобилизованных, в том числе в бытовых вопросах. Если например надо порубить дрова, покосить траву или вынести мусор.
Глава области рассказывал, что всего поступили две тысячи заявок. Из них 95% уже отработано, а по остальным продолжается помощь.
Добавим, что мобилизованных нельзя увольнять. С ними приостанавливают действие трудовых договоров и они могут вернуться на работу, когда снова будут дома.
В Ростове-на-Дону семьи мобилизованных освободили от платы за детские сады. Соответствующий документ подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Предусмотрели ряд льгот и других видов помощи военнослужащим и их семьям. Так, их освободили от уплаты транспортного налога.
А в Шахтах привлекли студентов для пошива балаклав для военнослужащих. Они работают каждый день, на смену выходят по 10 добровольцев.
Участвуют в этом учащиеся второго и третьего курсов. Задействовали и первокурсников, они подрезают и складывают изделия.
Кроме того, для резервистов закупают необходимую им экипировку.
Тренировки мобилизованных проходят на полигонах, об этом рассказывал губернатор. Резервисты обновляют свои навыки владения оружием и военной техникой.
Задействованы опытные инструкторы, которые все объясняют и помогают бойцам. Последние получают и теоретические знания, чтобы быть готовыми к выполнению боевых задач.
Ранее сами мобилизованные рассказывали о том, как они служат и своих впечатлениях. Прочитать можно в специальном материале RostovGazeta.