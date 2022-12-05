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Какие пособия на детей начнут действовать с 1 января 2023 года в Ростовской области

Сегодня, 15:04
Фото: unsplash
Какие пособия на детей начнут действовать с 1 января 2023 года в Ростовской области
В Ростовской области со следующего года введут единое универсальное пособие, которое заменит сразу несколько мер поддержки для детей. Какие выплаты на ребенка появятся в регионе, в материале RostovGazeta.

Что такое единое универсальное пособие

Минтруд России объяснил, что новая мера поддержки заменит несколько выплат, действующих в данный момент:

  1. Пособие на детей от 8 до 17 лет
  2. Выплата на первого ребенка
  3. Пособие для беременных
  4. Выплаты для неработающих из-за отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года
  5. Выплата на третьего ребенка
  6. Пособие на детей от 3 до 8 лет

Если в семье воспитывают несколько детей, то деньги будут начислять на каждого из них. Единое пособие начнут переводить на основании правил Социального фонда России. 

Нововведение будет иметь переходной процесс, поэтому семье, где ребенок родился до 2023 года, дадут выбор. Им разрешат получать деньги по старым правилам, либо перейти на новое пособие. 

Что такое единое универсальное пособие
Фото: unsplash.com

Какие условия для получения универсального пособия

Чтобы претендовать на помощь, среднедушевой доход на каждого человека в семье должен быть ниже одного прожиточного минимума. Размер пособия составит 50, 75 или 100% от этого показателя. 

Согласно информации министерства, в 2023 году в среднем каждая семья начнет получать 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.

Известно, что деньги будут приходить каждый месяц. Всего из федеральной казны и региональных бюджетов на выплаты направят 1,7 триллиона рублей. Это позволит охватить помощью российские семьи, воспитывающие в общей сложности 10 миллионов детей. 

Размер универсального пособия

Правила начисления выплат не изменятся, они такие же как при выплатах семьям с детьми  от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Если семье требуется помощь именно на ребенка, то размер выплат следующий:

  1. 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка - это базовый размер выплаты.
  2. 75% -  если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума
  3. 100% - если при назначении пособия в размере 75% уровень среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума.

Выплаты могут получать и беременные женщины, для них также предусмотрели 50, 75 или 100%, но уже от прожиточного минимума на трудоспособного человека.

Какой размер универсального пособия
Фото: Unsplash.com

Как рассчитать среднедушевой доход

К примеру, есть семья из пяти человек, в которой зарабатывают двое взрослых, получая зарплату. Других доходов они не имеют.

Глава семейства получает 30 тысяч рублей, его жена - 20 тысяч. Всего выходит 50 тысяч, а на каждого - по 10 тысяч рублей. Это и называется среднедушевым доходом.

Если он ниже прожиточного минимума, то семья может рассчитывать на помощь. В Ростовской области на ребенка он оставляет более 13 тысяч рублей. 

Какие доходы учитывают для начислении выплат на детей

При назначении выплат анализируют, насколько семья является обеспеченной, чтобы принять решение об оказании помощи. Учитывают следующие виды доходов: 

  1. Заработная плата
  2. От бизнеса
  3. От банковских вкладов
  4. Пенсионные деньги
  5. Стипендии учащихся 
  6. Выигрыши
  7. От продажи недвижимости или сдачи в аренду
  8. Меры соцподдержки
  9. Полученные из другой страны
  10. Алименты

Удобство единого пособия заключается в том, что теперь не нужно заполнять заявления для каждого вида выплат, как это действует сейчас. Пока нуждающимся приходится ходить по различным инстанциям, таким как соцзащита, ПФР, ФСС. С 1 января эта необходимость пропадет.


#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика#Выплаты#Помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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