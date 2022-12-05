Минтруд России объяснил, что новая мера поддержки заменит несколько выплат, действующих в данный момент:
Если в семье воспитывают несколько детей, то деньги будут начислять на каждого из них. Единое пособие начнут переводить на основании правил Социального фонда России.
Нововведение будет иметь переходной процесс, поэтому семье, где ребенок родился до 2023 года, дадут выбор. Им разрешат получать деньги по старым правилам, либо перейти на новое пособие.
Чтобы претендовать на помощь, среднедушевой доход на каждого человека в семье должен быть ниже одного прожиточного минимума. Размер пособия составит 50, 75 или 100% от этого показателя.
Согласно информации министерства, в 2023 году в среднем каждая семья начнет получать 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.
Известно, что деньги будут приходить каждый месяц. Всего из федеральной казны и региональных бюджетов на выплаты направят 1,7 триллиона рублей. Это позволит охватить помощью российские семьи, воспитывающие в общей сложности 10 миллионов детей.
Правила начисления выплат не изменятся, они такие же как при выплатах семьям с детьми от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Если семье требуется помощь именно на ребенка, то размер выплат следующий:
Выплаты могут получать и беременные женщины, для них также предусмотрели 50, 75 или 100%, но уже от прожиточного минимума на трудоспособного человека.
К примеру, есть семья из пяти человек, в которой зарабатывают двое взрослых, получая зарплату. Других доходов они не имеют.
Глава семейства получает 30 тысяч рублей, его жена - 20 тысяч. Всего выходит 50 тысяч, а на каждого - по 10 тысяч рублей. Это и называется среднедушевым доходом.
Если он ниже прожиточного минимума, то семья может рассчитывать на помощь. В Ростовской области на ребенка он оставляет более 13 тысяч рублей.
При назначении выплат анализируют, насколько семья является обеспеченной, чтобы принять решение об оказании помощи. Учитывают следующие виды доходов:
Удобство единого пособия заключается в том, что теперь не нужно заполнять заявления для каждого вида выплат, как это действует сейчас. Пока нуждающимся приходится ходить по различным инстанциям, таким как соцзащита, ПФР, ФСС. С 1 января эта необходимость пропадет.