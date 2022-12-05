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Каждая четвертая семья в Ростове-на-Дону отказалась от елки в 2022 году

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону около 24% семей не собираются ставить елку дома в этом году, следует из проведенного RostovGazeta опроса.


У местных жителей поинтересовались, какую елку они планируют ставить. Около 29% респондентов ответили, что живую из-за запаха и создания праздничной атмосферы.

Еще 47% опрошенных сообщили, что поставят искусственную елку, так как с ней меньше хлопот. Остальные ответили, что сейчас не время для праздника.

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«Поставим ту, на какую денег хватит», — высказали мнение горожане.

«Уже много лет ставим дома искусственную елку», — рассказывали местные жители. Один из ростовчане сообщил, что нарядит ту, которая во дворе. 

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