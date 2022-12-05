У местных жителей поинтересовались, какую елку они планируют ставить. Около 29% респондентов ответили, что живую из-за запаха и создания праздничной атмосферы.
Еще 47% опрошенных сообщили, что поставят искусственную елку, так как с ней меньше хлопот. Остальные ответили, что сейчас не время для праздника.
«Поставим ту, на какую денег хватит», — высказали мнение горожане.
«Уже много лет ставим дома искусственную елку», — рассказывали местные жители. Один из ростовчане сообщил, что нарядит ту, которая во дворе.
Ранее бетонными блоками укрепили главную елку в Ростове, чтобы ее не унесло ветром