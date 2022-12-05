По словам горожан, здесь прорвало трубу, из-за чего по улице полилась вода и стала сразу замерзать из-за холодной погоды. Один слой льда постепенно накладывался на другой.
В результате его толщина стала настолько большой, что легковые машины теперь его цепляют днищем. Водители в шутку передали привет коммунальным службам.
Пользователи в комментариях начали писать, что лед здесь появляется постоянно.
«Там вода из люка течет, уже как лет 20 наверное. Никаких прорывов там нет», — пишут ростовчане.
«Там ничего не меняется уже лет 20. Сколько помню, там вода и лед», — говорят местные жители.
«Вчера с большим трудом здесь проехал», — говорится в комментариях.
Ранее полсотни судов застряли в Ростовской области из-за обмеления Дона.