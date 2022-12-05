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Коммунальная авария в мороз парализовала движение в части Ростова-на-Дону

Сегодня, 12:08
Фото: ВК группа "Это Ростов"
Автомобили застревают во льду на улицах Ростова
В Ростове-на-Дону на улице Тарновского-Терлецкого из-за коммунальной аварии оказались ограничено движение, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, здесь прорвало трубу, из-за чего по улице полилась вода и стала сразу замерзать из-за холодной погоды. Один слой льда постепенно накладывался на другой. 

В результате его толщина стала настолько большой, что легковые машины теперь его цепляют днищем. Водители в шутку передали привет коммунальным службам. 

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Пользователи в комментариях начали писать, что лед здесь появляется постоянно.

«Там вода из люка течет, уже как лет 20 наверное. Никаких прорывов там нет», — пишут ростовчане.

«Там ничего не меняется уже лет 20. Сколько помню, там вода и лед», — говорят местные жители.

«Вчера с большим трудом здесь проехал», — говорится в комментариях.

Ранее полсотни судов застряли в Ростовской области из-за обмеления Дона.

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