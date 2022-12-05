Сейчас специалисты устанавливают елки и подключают световые конструкции. Иллюминации и украшения появятся на улицах, площадях, в парках.
На площади перед кинотеатром «Ростов» сделают световой замок и фигуры «Смешариков», а в Покровском сквере — хвойные арки. В центре города на фонарях установят световые консоли.
Театральную площадь украсит композиция «Ростов в моем сердце», площадь Советов - елка с шатром. Арку со светящимися цифрами 2023 можно будет увидеть на пешеходной зоне переулка Соборный.
Напомним, что каждая четвертая семья в Ростове-на-Дону отказалась от елки в 2022 году.