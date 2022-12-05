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Логвиненко рассказал, как Ростов-на-Дону украсят к Новому году

Сегодня, 14:39
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
как Ростов-на-Дону украсят к Новому году
Ростов-на-Дону начали украшать к предстоящему Новому году, в том числе ставить елки, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сейчас специалисты устанавливают елки и подключают световые конструкции. Иллюминации и украшения появятся на улицах, площадях, в парках.

На площади перед кинотеатром «Ростов» сделают световой замок и фигуры «Смешариков», а в Покровском сквере — хвойные арки. В центре города на фонарях установят световые консоли.

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Театральную площадь украсит композиция «Ростов в моем сердце», площадь Советов - елка с шатром. Арку со светящимися цифрами 2023 можно будет увидеть на пешеходной зоне переулка Соборный. 

Напомним, что каждая четвертая семья в Ростове-на-Дону отказалась от елки в 2022 году. 

 

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#Новый год#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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