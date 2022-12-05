Мировой кризис 2008 года: экономический шторм, которого России удалось избежать

О том, как это удалось, расскажем в нашем проекте «Антология кризисов».
Экономические потрясения
В 2008 году в мире начался самый масштабный в послевоенной истории экономический кризис. Один за другим объявили о банкротстве ведущие банки США.
Кризис возник из-за неконтролируемой выдачи ипотечных кредитов со сниженными требованиями при их получении. Правительство США стремилось сделать покупку жилья более доступной для малоимущих, искусственно ограничивая ставки. Одновременно на рынке Соединенных Штатов оказалось множество ипотечных ценных бумаг, облигаций и других финансовых инструментов, которые не были ничем обеспечены.
Копились долги заемщиков. Сформировалось большое количество финансовых активов, которые упали в цене и никому не были нужны. Оказалось, что это самый настоящий пузырь.
Ипотечный кризис и банкротство компаний в США запустили эффект домино, вызывая сильнейшие экономические потрясения по всему миру. В конце 2008 года последствия кризиса ощутила банковская система, а потом и реальный сектор Европы и ряда стран Азии.
Кризис ударил по благосостоянию сотен миллионов людей, которые столкнулись с невозможностью своевременно выплачивать долги из-за массовых сокращений и отсутствия новых рабочих мест. В 2009 году проблема безработицы коснулась почти 200 миллионов человек.
Мировой кризис вызвал падение курсов национальных валют, и, как следствие, рост цен. Бизнесы разорялись, люди оставались без работы.
Доллар в России вырос с 23.1 до 29.3 руб., евро — с 34.0 до 41.6. Импортные товары подорожали.
Поддержка государства
Но оказался ли кризис губительным для российской экономики? Или снова подарил возможности?
Благодаря жесткому опыту 1998 года наша страна сумела довольно быстро выйти из кризиса. В 2008 году Россия избежала не только дефолта, но и массового банкротства предприятий и банков, сохранила все вклады населения.
За несколько лет до кризиса Россия сумела погасить большую часть внешнего госдолга и накопить внушительную сумму валютного резерва: 410 миллиардов долларов. Созданный в 2004 году Стабилизационный (впоследствии Резервный) фонд и ФНБ аккумулировали более $170 млрд (более 10% ВВП). Подушка безопасности и низкий долг оказались решающими факторами поддержки социальной сферы и экономики.
В первую очередь нужно было предотвратить эффект домино для экономики и поддержать отечественные банки, оказать помощь предприятиям и населению. В кратчайшие сроки был сформирован крупнейший пакет финансового стимулирования для поддержки экономики и социальной сферы.
Именно из госрезерва начали выделять деньги на поддержку бизнеса. Государство помогло предприятиям расплатиться по долгам с иностранными кредиторами, доказав свою кредитоспособность на международной арене
Государство поддержало в это непростое время не только бизнес, но и простых граждан. Несколько раз прошло повышение пенсий, появились доплаты неработающим пенсионерам.
В результате, несмотря на падение ВВП в 2009 году почти на 8%, удалось сохранить уровень реальных доходов населения.
В 2010 году на социальные пособия выделялось 10 процентов от ВВП. Увеличился максимальный размер пособия по безработице. Социальная пенсия была приравнена к прожиточному минимуму пенсионера.
Национальные проекты
Запущенные в 2006 году приоритетные национальные проекты «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье», «Образование» сыграли роль мощного стимула экономики в кризисные периоды. Средства федерального бюджета, направленные в регионы, позволили строить дома, дороги, больницы и стадионы, благоустраивать общественные территории, оснащать школы.
В 2009 году в России было построено 3000 км автодорог, на что было израсходовано 342 млрд руб. Введено в строй 59,9 млн квадратных метров жилья.
Семьи, в которых родился второй ребенок, получили материнский капитал и купили подешевевшие из-за кризиса квартиры.
Достойный выход из кризиса
Кризис 2008 года стал тем вызовом для российской экономики, который она сумела достойно принять. Мы прошли его как держава, способная уверенно и активно справиться с серьезными вызовами в сфере экономики. Более того, извлекли положительные моменты.
— Отрасли реального сектора экономики и бизнес получили серьезную государственную поддержку.
— Повысились пенсии.
— Увеличились социальные пособия для слабозащищенных категорий граждан.
— Национальные проекты стимулировали развитие экономики и социальной сферы.
Наша страна доказала свою кредитоспособность в широком смысле слова, свою экономическую устойчивость.