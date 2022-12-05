В пятницу, 2 декабря, администрация выпустила постановление о признании аварийным дома на проспекте Михаила Нагибина, 53/2. Его физический износ, согласно открытым данным, составляет 59,2%, а само здание было построено в 1950 году. Землю под этим строением собираются изъять, а недвижимость выкупить у собственников.