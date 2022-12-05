В пятницу, 2 декабря, администрация выпустила постановление о признании аварийным дома на проспекте Михаила Нагибина, 53/2. Его физический износ, согласно открытым данным, составляет 59,2%, а само здание было построено в 1950 году. Землю под этим строением собираются изъять, а недвижимость выкупить у собственников.
Речь идет об участке земли, расположенном около отдела полиции № 1 Ростова-на-Дону, напротив площади Советской Конституции и сквера завода «Электроаппарат». Напомним, вскоре на территории сквера должны возвести 13 многоэтажек, разрешение получило АО «Конверсия 1».
Пока власти собираются изъять более 1,2 тысячи квадратных метров земли, а также выкупить у собственников 13 жилых комнат и одно нежилое помещение. Извещение о выкупе жилья и сносе здания владельцы должны получить в течение 10 дней с момента публикации документа.