С 5 по 11 декабря в Ростове ожидается небольшое потепление и улучшение погоды. Уже в понедельник начнет стихать устойчивый сильный ветер, бушевавший в городе в течение нескольких дней. Его скорость сейчас достигнет семи метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3 градусов, а ночью — -11. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.