С 5 по 11 декабря в Ростове ожидается небольшое потепление и улучшение погоды. Уже в понедельник начнет стихать устойчивый сильный ветер, бушевавший в городе в течение нескольких дней. Его скорость сейчас достигнет семи метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3 градусов, а ночью — -11. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.
К середине неделе столбики термометров поднимутся еще выше. В дневное время температура составит -1 градус, а ночью — -4. Погода будет пасмурной, но без осадков. Ветер разгонится до девяти метров в секунду.
С четверга и до конца недели в Ростове будет плюсовая температура. Днем может потеплеть до +6 градусов, а ночью — до +1. Прогнозируется переменная облачность. Однако дождей и снегопада не будет.