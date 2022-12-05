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На предстоящей неделе в Ростове стихнет ветер и потеплеет до +6 градусов

Сегодня, 06:33
Фото: rostov-gorod.ru
Когда в Ростове стихнет ветер и потеплеет
Новая рабочая неделя принесет в Ростов долгожданное потепление, сообщают синоптики.
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Погода

С 5 по 11 декабря в Ростове ожидается небольшое потепление и улучшение погоды. Уже в понедельник начнет стихать устойчивый сильный ветер, бушевавший в городе в течение нескольких дней. Его скорость сейчас достигнет семи метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3 градусов, а ночью — -11. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.

К середине неделе столбики термометров поднимутся еще выше. В дневное время температура составит -1 градус, а ночью — -4. Погода будет пасмурной, но без осадков. Ветер разгонится до девяти метров в секунду.

С четверга и до конца недели в Ростове будет плюсовая температура. Днем может потеплеть до +6 градусов, а ночью — до +1. Прогнозируется переменная облачность. Однако дождей и снегопада не будет.

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Тем временем ростовчане заявили, что устали от ветра и холода и ждут снега.

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