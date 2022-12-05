Не нужен нам берег турецкий! Как коронавирус повлиял на развитие внутреннего туризма

Благодаря своевременным и эффективным государственным мерам в России не произошло массового краха и банкротства в туристической сфере. Удалось и сохранить отрасль, и одновременно дать небывалый толчок внутреннему туризму. Наши сограждане убедились, что отдых в Карелии или на Байкале может быть не менее захватывающим, чем на Средиземном море или в Таиланде.
Удар в спину
Туристическая отрасль в числе первых попала под удар новой коронавирусной инфекции. Из-за распространения COVID-19 по всему миру текущие туры пришлось прервать, а запланированные — отменить или перенести на более поздний срок. По данным информационно-правового портала Гарант.ру, только в первые месяцы пандемии спрос по всем выездным направлениям сократился на 20-25%, а после закрытия границ многими государствами упал практически до нуля. С января по октябрь 2020 года страны мира приняли на 900 миллионов меньше туристов, чем за тот же период 2019-го.
В таких условиях туроператоры, турагенты, перевозчики и другие участники рынка туристических услуг в России, да и во всем мире, понесли серьезные убытки.
По итогам 2019 года туризм принес стране 10,9 млрд долларов. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По данным Ростуризма, в 2020 году из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции отечественная туристическая отрасль потеряла 600 млрд руб. от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей.
Поддержка туристической отрасли
В этот непростой период поддержка государства буквально спасла туриндустрию от краха.
Для крупных предприятий туристической отрасли были предусмотрены серьезные меры поддержки. Это возмещение расходов авиакомпаний на вывоз туристов, продление лицензий и разрешений, беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, моратории на банкротство, на налоговые санкции и на проверки, налоговые каникулы и ряд других. Это спасло туристическую сферу, рынок покинули менее 1% компаний.
В числе пострадавших оказался гостиничный бизнес. После того как Россия закрыла свои границы, отельерам оставалось надеяться на внутренний туризм. Одни отели и гостиницы не выдержали условий и закрылись, другие решили дождаться лучших времен.
Поскольку почти половина гостиничного бизнеса относилась к категории малого и среднего предпринимательства, им были предоставлены рассрочки, субсидии, кредитные отсрочки.
Были введены новые правила для отелей, что сделало их посещение безопасным для отдыхающих. На каждом углу стояли антисептики и маски.
Появился туристический кэшбек. За поездки по стране можно было вернуть 20 процентов стоимости. А за путевки в детские лагеря возвращали половину средств.
Программа туристического кешбэка была запущена Ростуризмом в августе 2020 года, второй этап стартовал в ноябре, причем в него входили и поездки на новогодние каникулы. Компенсации от государства за отдых в России получили 300 тысяч человек.
Широка страна моя родная
В середине лета 2020 года Россия начала открывать границы с другими странами, но туда, вопреки ожиданиям, не хлынул поток туристов. Слишко много было сложностей с выездом. А вот загруженность собственных курортов была максимальной.
По России стали путешествовать! Многие из тех, кто привык проводить отпуск за границей, открыли для себя новую, ранее неизвестную им Россию. Путешественники стали смотреть дальше курортов Краснодарского края и узнавать новые места для отдыха в родной стране: Алтай, Байкал, Камчатку, Горный Урал, Заполярье.
Природа России — наше главное богатство. У нас огромная территория, на которой расположены горы и леса, моря и озера, реки, гейзеры, вулканы — разнообразие природных достопримечательностей просто удивительное, есть на что посмотреть.
Турфирмы приспособились к новой реальности и начали активно развивать новые маршруты, придумывать новые экскурсии, выручка и доходы неуклонно росли. Россия вошла в топ-3 стран по восстановлению внутреннего туризма.
Одним из его направлений стал экотуризм. Во время пандемии, в связи с приостановкой работы многих промышленных предприятий, сократился выброс вредных веществ. Природа очистилась. Как в старые добрые времена, люди брали рюкзаки и отправлялись на активный отдых. Начался ренессанс походов, сплавов по горным рекам, кемпингов. Появилось невероятное количество экотроп в разных регионах.
Возрождение отрасли
Коронавирус, который сначала поверг в шок и уныние туроператоров, в итоге вывел отечественную туристическую отрасль на новый уровень.
— Начала путь к возрождению культура путешествий внутри страны.
— Туристы стали оставлять деньги в России, а не вывозить их за рубеж.
— Из-за возросшей конкуренции начало улучшаться качество отечественного сервиса.
— Начала развиваться туристическая инфраструктура, появляются новые отели, турагентства и маршруты.
— Экотуризм стал одним из перспективных направлений.
Россия вновь достойно вышла из кризисной ситуации, а внутренний туризм остается востребованным в меняющихся условиях.