Напомним, что его открыли в августе 2019 года, а в марте 2022 года директор Службы городских кладбищ Антон Маненков сообщал, что территория, предназначенная для захоронений, задействована примерно на 62%. До этого говорилось, что само кладбище, по предварительной информации, может быть рассчитано примерно на 30 тысяч могил. Если исходить из данных мэрии, то сейчас оно заполнено меньше половины.