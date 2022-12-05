В Ростове составили реестр кладбищ и уточнили количество могил. Всего в списке оказались девять погостов.
Площадь кладбища в селе Большесаловское Мясниковского района превышает 399 тысяч квадратных метров. Здесь похоронили свыше 14,2 тысячи человек.
Напомним, что его открыли в августе 2019 года, а в марте 2022 года директор Службы городских кладбищ Антон Маненков сообщал, что территория, предназначенная для захоронений, задействована примерно на 62%. До этого говорилось, что само кладбище, по предварительной информации, может быть рассчитано примерно на 30 тысяч могил. Если исходить из данных мэрии, то сейчас оно заполнено меньше половины.
Ранее в Новочеркасске из-за реформы в здравоохранении сменился перевозчик тел умерших.