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Открытое в 2019 году кладбище «Ростовское» заполнили уже почти наполовину

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
За четыре года на новом кладбище Ростова похоронили больше 14 тыс человек
В Мясниковском районе Ростовской области насчитали 14,2 тысячи захоронений на новом кладбище, говорится в документах на сайте мэрии.

В Ростове составили реестр кладбищ и уточнили количество могил. Всего в списке оказались девять погостов.

Площадь кладбища в селе Большесаловское Мясниковского района превышает 399 тысяч квадратных метров. Здесь похоронили свыше 14,2 тысячи человек.

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Напомним, что его открыли в августе 2019 года, а в марте 2022 года директор Службы городских кладбищ Антон Маненков сообщал, что территория, предназначенная для захоронений, задействована примерно на 62%. До этого говорилось, что само кладбище, по предварительной информации, может быть рассчитано примерно на 30 тысяч могил. Если исходить из данных мэрии, то сейчас оно заполнено меньше половины. 

Ранее в Новочеркасске из-за реформы в здравоохранении сменился перевозчик тел умерших.

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