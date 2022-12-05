Речь идет о выпускниках Отрадненской школы — Борисе Журавлеве, Евгении Бехтере, Владимире Троценко. В церемонии участвовали чиновники и родственники погибших.
«Мероприятие имеет огромное значение для патриотического воспитания. Мы гордимся тем, что наша донская земля рождает таких героев», — прокомментировал глава администрации района Александр Черных.
Ранее донских призывников категорически запретили отправлять на спецоперацию. Всего в рамках осеннего призыва в регионе набрали две тысячи человек.