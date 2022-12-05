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«Парты героя» открыли в Ростовской области в честь погибших в боях

Сегодня, 05:15
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В Ростовской области состоялось открытие «Парты героя» в память о погибших при выполнении воинского долга в горячих точках, сообщили в администрации Багаевского района.

Речь идет о выпускниках Отрадненской школы — Борисе Журавлеве, Евгении Бехтере, Владимире Троценко. В церемонии участвовали чиновники и родственники погибших.

«Мероприятие имеет огромное значение для патриотического воспитания. Мы гордимся тем, что наша донская земля рождает таких героев», — прокомментировал глава администрации района Александр Черных.

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Ранее донских призывников категорически запретили отправлять на спецоперацию. Всего в рамках осеннего призыва в регионе набрали две тысячи человек. 

 

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