В Ростовской области состоялось открытие «Парты героя» в память о погибших при выполнении воинского долга в горячих точках, сообщили в администрации Багаевского района.

Речь идет о выпускниках Отрадненской школы — Борисе Журавлеве, Евгении Бехтере, Владимире Троценко. В церемонии участвовали чиновники и родственники погибших. «Мероприятие имеет огромное значение для патриотического воспитания. Мы гордимся тем, что наша донская земля рождает таких героев», — прокомментировал глава администрации района Александр Черных. Казачья рота «Ростов» отправилась в зону спецоперации Узнать подробнее Ранее донских призывников категорически запретили отправлять на спецоперацию. Всего в рамках осеннего призыва в регионе набрали две тысячи человек. Читайте также: Путин похвалил донских казаков за службу в зоне спецоперации на Украине