Пеле и его дочери опровергли информацию о тяжелом состоянии здоровья

«Будет неправильным говорить о том, что он находится на паллиативном лечении. Мы приходим в больницу не прощаться. И больше всех на свете не хотим, чтобы это случилось. Хотя понимаем, что однажды этот день придет, но не сейчас», — отметила Келли.