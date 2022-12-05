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Пеле и его дочери опровергли информацию о тяжелом состоянии здоровья

Сегодня, 17:38
Фото: pxhere.com
Флавия и Келли, а затем и сам Пеле отметили, что лечение идет по плану.

Флавия и Келли Насименто, дочери трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле, опровергли информацию о том, что болезнь их отца перешла в термальную стадию, а сам он находится в тяжелом состоянии, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на бразильские СМИ. 

 

По словам Келли, Пеле был госпитализирован больницу в конце ноября из-за легочной инфекции, которая развилась после перенесенного недавно коронавируса. Она опровергла ранее распространенную информацию о том, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. 

 

«Будет неправильным говорить о том, что он находится на паллиативном лечении. Мы приходим в больницу не прощаться. И больше всех на свете не хотим, чтобы это случилось. Хотя понимаем, что однажды этот день придет, но не сейчас», — отметила Келли. 

 

Сам Пеле в аккаунте в социальных сетях также заверил всех, что лечение идет в обычном режиме.

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