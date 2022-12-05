Горожанам задали вопрос о том, устраивает ли их состояние парка. Примерно 44% участников ответили, что оно ужасное и эта территория нуждается в реконструкции.
Как оказалось, остальных ростовчан все устраивает. Они считают, что никакие работы проводить не нужно.
Всего участниками опроса стали 369 человек.
Ранее начальник городского управления культуры Яна Пилявская рассказала, что рост цен на строительные материалы не дает возможности реконструировать парк имени Горького. Дело в том, что некоторые товары подорожали в 2-3 раза.