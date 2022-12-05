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Почти половина жителей в Ростове-на-Дону назвала ужасным состояние парка Горького

Сегодня, 06:24
Фото: rostov-gorod.ru
Почти половина жителей в Ростове-на-Дону назвала ужасным состояние парка Горького
В Ростове-на-Дону около 44% местных жителей считают, что парк имени Максима Горького нуждается в обновлении, следует из проведенного RostovGazeta опроса.

Горожанам задали вопрос о том, устраивает ли их состояние парка. Примерно 44% участников ответили, что оно ужасное и эта территория нуждается в реконструкции. 

Как оказалось, остальных ростовчан все устраивает. Они считают, что никакие работы проводить не нужно. 

Реконструкцию парка Горького в Ростове отложить из-за роста цен на материалы
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Всего участниками опроса стали 369 человек. 

Ранее начальник городского управления культуры Яна Пилявская рассказала, что рост цен на строительные материалы не дает возможности реконструировать парк имени Горького. Дело в том, что некоторые товары подорожали в 2-3 раза. 

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