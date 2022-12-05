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Проект «парк Темерник» будет продолжен

Сегодня, 10:27
Фото: АНО «Парк Темерник»
В ближайшие 10 лет необходимо создать структуру, которая займется управлением главной городской рекой. Об этом шла речь на состоявшемся в ТПП Ростовской области круглом столе, посвященном городской среде и устойчивому развитию донской столицы.

Напомним, АНО «Парк Темерник» было создано в 2014 году с целью создания непрерывного линейного парка вдоль основной ростовской реки. За это время команде энтузиастов удалось в основном достичь поставленных целей – внесены изменения в градостроительные планы, установлены «красные линии» при определении пользования прибрежной территорией, создана «первая миля» парка, намечены планы создания других частей, пролоббированы работы по очистке русла, строительству очистных сооружений канализации в Аксайском районе. И в конечном итоге, на уровне общественного объединения, уперлись в логический тупик, что дальше? Именно этому и было посвящена основная дискуссия.

Дело в том, что на данном этапе сложилась ситуация, которую можно описать как «у семи нянек дитя без глазу». Например, очисткой реки ведает региональное министерство природы, «первая миля» - в зоне ответственности зоопарка, за последующие мили отвечают управление культуры и департамент ЖКХ. Таким образом, необходимо создание единого центра управления развития Темерника.

 

Фото: АНО «Парк Темерник»
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Примером решения такой задачи может стать опыт московского парка «Яуза». В августе 2019 года правительство Москвы создало государственное унитарное предприятие «Парк Яуза». И в его управление столичные власти передали различные парки и скверы, находящиеся вдоль берега реки Яуза, объединив их в единую территорию с общими правилами. Как рассказал в ходе круглого стола директор ГУП «Парк Яуза» Александр Сапронов московские коллеги готовы поделиться своими наработками. Тем более, что  реки Темерник и Яуза практически идентичны по всем параметрам – население прибрежных территорий, площадь и протяженность водоема. Таким образом, не стоит изобретать велосипед, когда уже есть готовые решения.

С этим согласны и другие участники дискуссии. По мнению генерального директора аналитического центра «Эксперт Юг», руководителя АНО «Инновационные гуманитарные проекты» Владимира Козлова, в современных условиях у Ростова-на-Дону нет как такового стимула для развития. А вот реализация полномасштабного проекта по созданию линейного парка по всей протяженности мегаполиса может стать драйвером дальнейшего интенсивного развития южной столицы. И поэтому проект необходимо продолжать.

 

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- Перефразируя Катона, который разрушал Карфаген, хочу сказать, парк должен быть создан, - говорит председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин. Наша задача сейчас собрать воедино имеющуюся базу по той же Яузе, уже наработанные материалы по Темернику и людей, которые понимают какие механизмы нужно задействовать. В идеале, должна быть создано государственное учреждение, и я не устаю об этом повторять, которое сосредоточит в своих руках всю власть над рекой. А после этого появится распорядитель бюджетных средств, который в свою очередь создаст техническое задание по доведению проекта до его окончательного логического завершения. В идеале, лет через десять это может вылиться в некий институт экологии Темерника. Тем самым мы от создания отдельных, лоскутных кусочков обустроенных берегов, выйдем на системную работу по оздоровлению и восстановлению реки во имя будущих поколений.

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#Анна Петрова
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