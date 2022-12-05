Проект «парк Темерник» будет продолжен

- Перефразируя Катона, который разрушал Карфаген, хочу сказать, парк должен быть создан, - говорит председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин. Наша задача сейчас собрать воедино имеющуюся базу по той же Яузе, уже наработанные материалы по Темернику и людей, которые понимают какие механизмы нужно задействовать. В идеале, должна быть создано государственное учреждение, и я не устаю об этом повторять, которое сосредоточит в своих руках всю власть над рекой. А после этого появится распорядитель бюджетных средств, который в свою очередь создаст техническое задание по доведению проекта до его окончательного логического завершения. В идеале, лет через десять это может вылиться в некий институт экологии Темерника. Тем самым мы от создания отдельных, лоскутных кусочков обустроенных берегов, выйдем на системную работу по оздоровлению и восстановлению реки во имя будущих поколений.