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ПЦБК стала участником VII Пермского инженерно-промышленного форума

Сегодня, 09:57
Фото: пресс-служба ПЦБК
В VII Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ-2022) приняли участие представители ПЦБК. Они презентовали продукцию своего предприятия, рассмотрели инновационные решения для целлюлозно-бумажной сферы, а также поделились опытом подготовки персонала и ведения внешнеэкономической деятельности.

В ходе работы форума представители ПЦБК установили ряд важных новых контактов с партнерами по ЦБП и развитию производственно-образовательного кластера, сообщает properm.ru.

В рамках ПИПФ-2022 прошли тематические дискуссии, сессии и круглые столы. Организаторы вынесли на повестку такие темы: развитие промышленной кооперации, роль инженерно-технического персонала в деятельности пермских предприятий, продвижение продукции Прикамья как на отечественный рынок, так и на международный.

В ПИПФ впервые участвовали 330 школьников из разных районов региона. Для них провели открытый урок с участием руководителей промышленных предприятий Прикамья и губернатора Дмитрия Махонина.

Во встрече с главой субъекта участвовали ученики школы № 123, выступающей партнером ПЦБК. Они совместными усилиями реализуют образовательный квартал #Нашпроект, который ориентирован на раннюю профориентацию подрастающего поколения.

Программой предусмотрено получение детьми дополнительных знаний по программированию, инженерии, экономике и экологии. ПЦБК в настоящее время сотрудничает с 15 партнерами в рамках образовательно-производственного кластера: школами, техникумами, колледжами и вузами Свердловской области и Пермского края.

В ходе ПИПФ-2022 состоялось заседание членов совета директоров промышленных предприятий. В работе участвовали губернатор Прикамья и исполняющий обязанности гендиректора ПЦБК Андрей Третьяков. На мероприятии обсуждали промышленную кооперацию, инвестиции, научно-кадровый потенциал отрасли, а также меры поддержки прикамской экономики.

Третьяков выступил в качестве спикера на заседании круглого стола на тему «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». Одним из приоритетов для руководителей ПЦБК является модернизация производственных мощностей для существенного повышения объемов выпуска высококачественной продукции. В связи с новыми экономическими реалиями необходимо выстраивать дополнительные цепочки поставок оборудования для того, чтобы продолжалась модернизация.

ПЦБК активно продолжает сотрудничать с технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ. При участии коллег из Китая компания реализует ряд проектов, предусматривающих обновление оборудования.

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