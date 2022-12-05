ПЦБК стала участником VII Пермского инженерно-промышленного форума

Третьяков выступил в качестве спикера на заседании круглого стола на тему «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли». Одним из приоритетов для руководителей ПЦБК является модернизация производственных мощностей для существенного повышения объемов выпуска высококачественной продукции. В связи с новыми экономическими реалиями необходимо выстраивать дополнительные цепочки поставок оборудования для того, чтобы продолжалась модернизация.