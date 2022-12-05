Расширенный функционал сайта «Ростелекома» устранит цифровое неравенство операторов

На специализированном сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.
Интерактивная карта позволяет без труда найти нужный объект, изучить его расположение. А чтобы подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН, нужно просто нажать на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.
Для оперативного решения Ростелеком» предоставляет в пользование весь комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН по запросам операторов связи, государственных структур и корпоративных клиентов, а именно: различное оборудование связи, системы видеонаблюдения, метеостанции, системы оповещения ГО и ЧС и пр., которые необходимы для размещения
— Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — такова основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает «Ростелеком», — рассказывает директор по инфраструктурным сервисам ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков. — Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе, в размещении оборудования на объектах УЦН.
— Мы всегда учитываем потребности наших заказчиков, стараемся максимально быстро реагировать на их запросы, вот и на этот раз постарались реализовать на специализированном сайте дополнительные возможности, — добавил директор департамента продаж и развития инфраструктурных сервисов ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.
Кстати, тарифы на доступ к комплексу технологических ресурсов сформированы в соответствии с правилами недискриминационного доступа, они едины для всех типов пользователей в регионе.
С подробной информацией по срокам обработки заявлений и порядку предоставления доступа можно ознакомиться на сайте.
Деятельность «Ростелекома» по предоставлению комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284.
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