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РЭО: В Иркутской области создадут крупную концессию в сфере переработки ТКО

Сегодня, 17:01
Фото: reo.ru
В Иркутске построят новый мусороперерабатывающий завод мощностью 405 тысяч тонн. Строительство в городе Ангарске должно завершиться к 2025 году. Денис Буцаев, гендиректор Российского экологического оператора (РЭО), и губернатор области Игорь Кобзев во время встречи обсудили детали соглашения.

Проект на данный момент находится на стадии проектирования. Его стоимость составит 3,5 млрд рублей. Известно, что проект станет крупнейшей концессией в ДВФО и Сибири.

 

В феврале текущего года Иркутская область оформила с РЭО договор о сотрудничестве в сфере модернизации системы обращения с ТКО. Планируется создание в регионе необходимой инфраструктуры. Об этом информирует Newsnn.ru.

 

Денис Буцаев рассказал о том, что в Иркутской области подана частная концессионная инициатива на возведение мощностей по обращению с ТКО, рассчитанных на 405 тысяч тонн отходов в год. Общий объем финансирования составит порядка 3,5 млрд рублей. В российском Зауралье данный концессионный проект станет крупнейшим. В РЭО планируют заключение концессии в феврале 2023 года с учетом того, что объект уже проектируют. Что касается введения комплекса в эксплуатацию, то оно должно произойти до 1 января 2025 года. Это даст региону возможность перевыполнить показатели нацпроекта, установленные для Иркутской области на 2024 год. В планах — создать в регионе 14 объектов обращения с ТКО относительно небольшой мощности. В целом финансирование по всем планируемым в регионе объектам может достигнуть порядка 10 млрд рублей. РЭО готов принять участие в финансировании данных объектов в том случае, если они будут реализовываться на базе концессионных соглашений. Объем инвестиций в этом случае составит до 95% от их общего объема.

 

По большинству планируемых объектов также уже ведется проектирование. Планы Иркутской области по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО будут закреплены в распоряжении главы региона. При возведении мощностей предлагается кластерный подход, включающий формирование крупных центров, сочетающих систему сортировки, переработку, полигон для вывоза доли отходов, и создание в городах ресайклинг-центров, которые будут совмещены с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями. 

 

Возведение данных объектов также способствует реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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