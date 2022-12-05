РЭО: В Иркутской области создадут крупную концессию в сфере переработки ТКО

Денис Буцаев рассказал о том, что в Иркутской области подана частная концессионная инициатива на возведение мощностей по обращению с ТКО, рассчитанных на 405 тысяч тонн отходов в год. Общий объем финансирования составит порядка 3,5 млрд рублей. В российском Зауралье данный концессионный проект станет крупнейшим. В РЭО планируют заключение концессии в феврале 2023 года с учетом того, что объект уже проектируют. Что касается введения комплекса в эксплуатацию, то оно должно произойти до 1 января 2025 года. Это даст региону возможность перевыполнить показатели нацпроекта, установленные для Иркутской области на 2024 год. В планах — создать в регионе 14 объектов обращения с ТКО относительно небольшой мощности. В целом финансирование по всем планируемым в регионе объектам может достигнуть порядка 10 млрд рублей. РЭО готов принять участие в финансировании данных объектов в том случае, если они будут реализовываться на базе концессионных соглашений. Объем инвестиций в этом случае составит до 95% от их общего объема.