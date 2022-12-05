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Ростовская область потратит 14 млн рублей на перевозку депутатов Госдумы в 2023 году

Сегодня, 08:10
Фото: CC BY SA 4.0 / kremlin.ru
В Ростовской области 14 миллионов рублей потратят на перевозку депутатов Госдумы
На перевозку депутатов Госдумы и членов Совета Федерации власти Ростовской области готовы потратить 14 миллионов рублей, следует из материалов государственных закупок.

Правительство Ростовской области ищет подрядчика, который займется перевозкой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в 2023 году. Речь идет о тех парламентариях и сенаторах, которые представляют регион в обеих палатах российского парламента.

На их перевозку власти готовы выделить 14 миллионов рублей. В документах конкурса уточняется, что годовой лимит транспортных затрат на одного депутата составляет 1,5 миллиона рублей. Напомним, что в парламенте Ростовскую область представляет 12 человек. То есть сумма контракта должна была составлять, минимум, 18 миллионов рублей. Однако, вероятно, не все депутаты будут приезжать из Москвы в родной регион. На двух сенаторов от Ростовской области

Что касается подрядчика, он обязуется предоставить автопарк, состоящий из 13 автомобилей. Два из них предназначены для сенаторов. Оставшиеся 11 — для депутатов. При этом один автомобиль должен быть дежурным. В машинах должны быть системы обогрева, кондиционирования и подушки безопасности. Мощность авто — не меньше 180 лошадиных сил.

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Кто станет подрядчиком, который займется перевозкой депутатов и сенаторов, станет известно 13 декабря.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых крупных и дорогостоящих закупках Ростовской области в 2022 году.

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#Алина Заярная#Ростовская область#Госзакупки#Госзакупки Ростовской области#Политика
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