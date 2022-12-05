На их перевозку власти готовы выделить 14 миллионов рублей. В документах конкурса уточняется, что годовой лимит транспортных затрат на одного депутата составляет 1,5 миллиона рублей. Напомним, что в парламенте Ростовскую область представляет 12 человек. То есть сумма контракта должна была составлять, минимум, 18 миллионов рублей. Однако, вероятно, не все депутаты будут приезжать из Москвы в родной регион. На двух сенаторов от Ростовской области