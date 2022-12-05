Санкции и уход западного бизнеса дали новые возможности российским производителям

Telegram и VK от запрета иностранных соцсетей в России выиграли, увеличив число пользователей. У мессенджера Telegram за полгода аудитория выросла на 66% — с 25 млн в январе до 41,5 млн человек в сутки в июле. Основной скачок случился в марте — аудитория увеличилась до 40,6 млн по сравнению с 27,5 млн в феврале. У «ВКонтакте» рост произошел с 46 млн человек в январе до 50 млн в июле. Уход Netflix, Megogo — плюс для Кинопоиска и Ivi.