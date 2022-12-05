Санкции и уход западного бизнеса дали новые возможности российским производителям

За счет своевременных и эффективных шагов, предпринятых государством, экономика не свалилась в «штопор». Трудности есть и были, но никто не засыпает со страхом остаться без денег и крыши над головой за одну ночь, накопления людей не превратились в пыль. А уход западного бизнеса дало дополнительный шанс для отечественного производителя.
Обвал рубля
2022 год начался со специальной операции, которую Россия развернула на территории Украины. Введенные в этой связи экономические санкции привели к крупнейшему за всю историю обвалу российского рынка акций и падению курса рубля до исторического минимума по отношению к доллару и евро.
24 февраля произошел резкий обвал курса российских акций на 30-35%, в связи с чем Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали свою работу.
Курс доллара и евро к рублю на валютном рынке достиг исторических максимумов в 90 и 101 рубль соответственно. Центральный банк РФ впервые с 2014 года начал валютные интервенции для поддержания курса рубля.
Подорожало буквально все. Цены на потребительские товары выросли, по разным оценкам, от 30 до 300%.
Лидер по санкциям
Вторым этапом развития кризиса текущего года стал ввод санкций против России. По этому показателю наша страна № 1 в мире. Они вводятся пачками и их число давно перевалило за 10 тысяч.
Заморожен газопровод «Северный поток-2». Евросоюз запретил поставки в Россию оборудования, технологий, комплектующих для энергетики, авиации и других важных отраслей промышленности. Производство начинает лихорадить.
Наложен запрет на работу с госкомпаниями «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть». ЕС собирается отказаться от российского газа к 2027 году. Европейские компании стремятся отказаться от покупок российской нефти.
Россия лишилась сотен миллиардов долларов, они заморожены в банках зарубежных стран.
Ряд ведущих зарубежных компаний прекращает вести бизнес в России. Начиная от отказа обслуживания самолетов и заканчивая закрытием своих предприятий и вывозом персонала. Россияне, которые трудились на них, лишаются работы.
Запас прочности
Но у экономики был колоссальный запас прочности. Никто не ожидал, что наша экономическая система окажется столь устойчивой перед беспрецедентными санкциями.
В конце марта Россия перешла на расчеты за газ в российской валюте. Рубль укрепился до значений около 80 за доллар. В последующие периоды курс рубля продолжал расти и дошел до уровней 8-летней давности.
К середине апреля инфляция снизилась до значений середины 2021 года (0,66 процента). Цены поползли вниз. По данным Росстата, впервые в истории современной России в начале лета наблюдалась дефляция. И все это благодаря грамотной политике Центробанка и крепкой экономике.
Всё своё
Из страны ушли многие иностранные бренды. Закрылись магазины и рестораны, автомобильные и мебельные заводы. Развитие отечественного производства превратилось в реальную потребность. Предприятия были буквально вынуждены запускать производства, замещающие импорт. Российские производители мебели так и вовсе обрадовались закрытию IKEA, ведь теперь их продукция, не уступающая импортной по качеству, стала востребованной.
Произошел всплеск спроса на российский софт «Мой Офис», «1С», «Bitrix». Отечественные IT-компании приступили к разработке нового программного обеспечения и компьютерной техники.
Telegram и VK от запрета иностранных соцсетей в России выиграли, увеличив число пользователей. У мессенджера Telegram за полгода аудитория выросла на 66% — с 25 млн в январе до 41,5 млн человек в сутки в июле. Основной скачок случился в марте — аудитория увеличилась до 40,6 млн по сравнению с 27,5 млн в феврале. У «ВКонтакте» рост произошел с 46 млн человек в январе до 50 млн в июле. Уход Netflix, Megogo — плюс для Кинопоиска и Ivi.
На месте фирменных бутиков компаний, ушедших из России, начали открываться мультибрендовые магазины, в том числе отечественных брендов одежды. По оценке вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, количество отечественных магазинов в торговых центрах в 2022 году увеличилось на 30%.
Новые партнеры
Современная экономика устроена так, что ни одна страна, какой бы богатой она ни была, не может обеспечить себя всем необходимым. Приходится торговать, меняться и договариваться.
Россия была пятым по величине торговым партнером Европы. Сейчас мы вынуждены перенастраивать рынки сбыта на восточные страны, искать новых партнеров, налаживать контакты. Потоки товаров перестраиваются со стран Запада на Индию, Казахстан, Китай и другие дружественные страны. В свою очередь Россия получает их продукцию. Китайские производители автомобилей продолжают поставки на российский рынок. А продажи китайских смартфонов Huawei, OPPO, Honor, Vivo, Realme выросли в два раза уже в начале марта.
Египет, Турция, Казахстан, Грузия, ОАЭ, сохранившие авиасообщение с Россией, по-прежнему с удовольствием принимают наших туристов.
Мы выстояли!
Россия сумела достойно противостоять кризису и санкциям.
— Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро.
— Расчет за поставку сырьевых ресурсов — нефть и газ — производится в российской валюте.
— Ускорился процесс импортозамещения в промышленности.
— Развитие IT-сферы стало одной из приоритетных задач.
— Российские товары обрели конкурентоспособность на внутреннем рынке.
— Расширились экономические связи с азиатскими партнерами.
Текущий кризис сильно ударил по экономике страны и по быту обычных людей. Но это не впервые, и после каждого потрясения Россия становилась более сильной, а экономика — более устойчивой. Любые изменения открывают новые возможности, важно вовремя их распознать. Есть все шансы, что и к кризису, который мы переживаем сегодня, наша финансовая система сможет так или иначе адаптироваться и покажет положительную динамику на годы вперед.