Какая погода будет в Ростовской области в декабре 2023 года

По словам синоптика, температурный режим в декабре по Ростовской области ожидается около и выше нормы. Температура воздуха ночью будет от -5 до -10 градусов, а при прояснениях, в северных и восточных районах региона может достигать -16 градусов.
Дневная температура составит от -3 до -8 градусов, а в южных районах донского края будет держаться до нуля.
«В большинстве дней первой декабря декабря существенных осадков не ожидается. Лишь начиная с 6 декабря в отдельных районах области в утренние часы могут пройти дожди с мокрым снегом. Не исключены гололедные явления», - отмечает Ольга Чупрова.
Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. В середине первой декады, по словам синоптика, направление ветра изменится на юго-восточный южный.
Во вторую и третью декады декабря синоптики ожидают осадки. Самыми холодными, по оценкам специалистов, станут последние десять дней месяца.
«Температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов, при прояснениях до -13, -18 градусов. Днем температура воздуха составит от -2 до -8 градусов», — резюмирует эксперт.