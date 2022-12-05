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Синоптик рассказала, какая погода будет в Ростовской области в декабре 2022 года

Сегодня, 07:21
Фото: Greg Schmit/public-domain-image.com/CC0 / wikimedia.org
Какая погода будет в Ростовской области в декабре 2023 года

Синоптик Чупрова предупредила жителей Ростова о морозах до -18 градусов в декабре

Самой холодной в Ростовской области станет третья декада декабря. При прояснениях ночью температура воздуха может достигнуть -18 градусов, сообщила RostovGazeta синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

По словам синоптика, температурный режим в декабре по Ростовской области ожидается около и выше нормы. Температура воздуха ночью будет от -5 до -10 градусов, а при прояснениях, в северных и восточных районах региона может достигать -16 градусов.

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Какая погода будет в Ростовской области в декабре 2023 года
Фото: rostov-gorod.ru

Дневная температура составит от -3 до -8 градусов, а в южных районах донского края будет держаться до нуля.

«В большинстве дней первой декабря декабря существенных осадков не ожидается. Лишь начиная с 6 декабря в отдельных районах области в утренние часы могут пройти дожди с мокрым снегом. Не исключены гололедные явления», - отмечает Ольга Чупрова.

Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. В середине первой декады, по словам синоптика, направление ветра изменится на юго-восточный южный.

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Во вторую и третью декады декабря синоптики ожидают осадки. Самыми холодными, по оценкам специалистов, станут последние десять дней месяца.

«Температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов, при прояснениях до -13, -18 градусов. Днем температура воздуха составит от -2 до -8 градусов», — резюмирует эксперт.

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