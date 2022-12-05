На скамье подсудимых оказались Александр Гараж, Владислав Плохотников и Антон Литовкин. В марте 2022 года они употребляли алкоголь, после чего подкупали дежурного по роте.
За сумму от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей они просили его не сообщать ничего начальству. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Фигуранты признали вину и во всем сознались. Каждого приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Эти решения вступили в законную силу.
Дело в отношении дежурного по роте рассматривается в суде.
Ранее под домашний арест отправили бывшего участкового из Сальска, подозреваемого во взятке.