Ученики 11-х классов ростовских школ в среду, 7 декабря, напишут итоговые сочинения. От него зависит, будет ли школьник допущен к ЕГЭ. Форма оценки сочинения довольно проста: за него можно получить «зачет и «не зачет». Всего школьникам дается три попытки на написание сочинения.
Школьники заранее знают направление тем итогового сочинения. В этом году подростки будут рассуждать о духовно-нравственных ориентирах в жизни человека, о влиянии на личность семьи, общества и государства, а также о взаимодействии природы и культуры в становлении человека.
На написание сочинения школьникам дается 3 часа 55 минут.
Ранее в Ростовской области опровергли проблемы с проведением ЕГЭ из-за иностранного софта.