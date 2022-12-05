rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стали известны темы сочинений для допуска к ЕГЭ в школах в Ростове

Сегодня, 09:36
Фото: donland.ru
Чтобы получить допуск к ЕГЭ, ростовским школьникам нужно ответить на сложные вопросы
7 декабря ростовские школьники напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ, в своей работе им предстоит ответить на непростые философские вопросы.

Ученики 11-х классов ростовских школ в среду, 7 декабря, напишут итоговые сочинения. От него зависит, будет ли школьник допущен к ЕГЭ. Форма оценки сочинения довольно проста: за него можно получить «зачет и «не зачет». Всего школьникам дается три попытки на написание сочинения.

Школьники заранее знают направление тем итогового сочинения. В этом году подростки будут рассуждать о духовно-нравственных ориентирах в жизни человека, о влиянии на личность семьи, общества и государства, а также о взаимодействии природы и культуры в становлении человека.

Только одна школьница из Ростовской области сдала ЕГЭ на 300 баллов
Узнать подробнее

На написание сочинения школьникам дается 3 часа 55 минут.

Ранее в Ростовской области опровергли проблемы с проведением ЕГЭ из-за иностранного софта.

Читайте также:
В Ростовской области опровергли проблемы с проведением ЕГЭ из-за иностранного софтаВ Таганроге и Ростове-на-Дону 100 баллов по ЕГЭ получили более 50 выпускниковВассерман призвал к поиску закономерностей в материалах для успешной сдачи ЕГЭ
#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#ЕГЭ#Алина Заярная
Подпишитесь
«Итоги недели»: Ростовская область — без Деда Мороза, зато с высокими тарифами на ЖКХ
Вчера, 16:15
В Ростовской области «Магниту» запретили торговать сигаретами из-за школьников
Вчера, 11:54
Ростовская область попала в список самых криминальных регионов России
Вчера, 15:20
Такси протаранило стену отеля на Текучева в Ростове 4 декабря
Вчера, 12:09
В Ростовской области поезд раздавил «Оку» с пенсионерами в салоне
Вчера, 05:27
В Ростовской области в 2023 году на 9% увеличат финансирование восстановления лесов
Вчера, 10:09