Топ-9 знаменитых девушек из Ростовской области

Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону, сейчас ей 70 лет, а ее творческая карьера началась в 1970 году, когда она получила место в Ереванском оркестре.
В 1970-х и 1980-х ростовчанка ездила со своими концертами по СССР. После она выступала в коллективе «Электроклуб», но в 1990 году покинула группу.
Тогда началась сольная карьера певицы, ее стали все чаще показывать по телевидению. С этого момента она и стала популярной.
Певица имеет большое количество наград, а за свою карьеру она выпустила более 10 альбомов.
Эта актриса также родилась в Ростове-на-Дону и окончила местное училище искусств. После этого она успела около года поработать в Тульском государственном драматическом театре, а далее устроилась в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова.
Кроме того, актриса вела «Магазин на диване» и была моделью по стрижкам. Она успела сняться более чем в 20 фильмах, в том числе «Землетрясение», «Лучик» и «Чикатило».
Вместе с этим Безрукова занимается и озвучкой.
Она является моделью и телеведущей из Ростова-на-Дону, сейчас Лопыревой 39 лет. По первому образованию стала журналистом, но выбрала модельный бизнес.
В 2003 году ростовчанка победила в конкурсе «Мисс Россия», после чего переехала в Москву. В 2005 году начала работать на центральном телевидении.
В 2019 году Лопырева родила сына от бизнесмена Игоря Булатова. О своей жизни она часто рассказывает в соцсетях и показывает свои путешествия.
Диброва родилась в Ростове-на-Дону и после окончания школы поступила в местный вуз, но проучилась в нем недолго. Она все бросила и переехала в Москву.
Но популярной девушка стала за счет модельного бизнеса, в том числе из-за победы в конкурсе Beauty of the Body. В этот период она познакомилась с телеведущим Дмитрием Дибровым, который в дальнейшем станет ее мужем, несмотря на разницу в возрасте 30 лет.
В семье появились трое детей — все мальчики. Сама Диброва открыла женский клуб, для участниц которого устраивают различные мероприятия.
Семкина является уроженкой Ростова-на-Дону, она стала актрисой и фотомоделью. После окончания школы она отучилась на экономическом факультете местного вуза.
В 1998 году девушка отправила свои снимки на фотоконкурс и заняла первое место. Также она работала манекенщицей, участвовала в показах Московской недели моды.
Дебют в кино состоялся в 2002 году, она появилась в картине «Одиночество крови». Также она сыграла роль жены олигарха Федотова Оксану в сериале «Папины дочки».
Ее настоящее имя Светлана Колтунова и родилась она в Ростове-на-Дону. В возрасте пяти лет она получила от родителей в подарок пианино, которое хранит до сих пор.
Артистка имеет два высших образования, в том числе по специальности «Психология». Популярность ей принес ее дебютный альбом «Любовь».
Певица сама пишет музыку и тексты для своих песен.
Валентина Карнаухова родилась в Ростове-на-Дону, сейчас ей 21 год. Она является видеоблогером, тиктокером, певицей и актрисой.
До 15 лет жила в Новобатайске и была очень бедной, из-за чего над ней смеялись одноклассники. С 17 лет она начала выпускать юмористические ролики в Tik Tok, за счет чего и стала популярной.
В 2020 году российский журнал Forbes поместил ее на пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. Девушка успела сняться в сериале «Отпуск» и выпустить автобиографическую книгу.
Фаина Раневская родилась в Таганроге в 1896 году, в детстве она обучалась музыке, пению, иностранным языкам. А с 14 лет увлеклась театром и посещала занятия в частной студии.
После этого она перебралась в Москву и играла во многих театрах. Также она сыграла немало ролей в кино, среди них знаменитая комедия «Подкидыш», где Раневская произнесла ставшую крылатой фразу: «Муля, не нервируй меня». Также в фильмографии актрисы около 25 различных картин.
Раневская скончалась в возрасте 87 лет.
Котова родилась в поселке Шолоховский Ростовской области в 1985 году. Она является обладательницей титула «Мисс Россия 2006», но известной стала за счет участия в музыкальной группе «ВИА Гра».
Сейчас у девушки сольная карьера, а о своей жизни она рассказывает в соцсетях. В 2016 году она становилась солисткой группы Queens, но в следующем году покинула коллектив.