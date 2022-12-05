По данным Telegram-канала Mash, пятеро ростовчан защищали территорию в Марьинке республики ДНР. Против них оказалась большая группа противника.
«Ростовчане не растерялись, окружили и подавили желание сопротивляться. Раненых и сдавшихся взяли в плен», — говорится в публикации.
Отмечается, что отличившихся бойцов представили в награде. В комментариях пользователи поздравили военнослужащих с успешной операцией.
«Удачи вам, парни. Возвращайтесь с победой живыми и здоровыми», — пишут подписчики. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться.