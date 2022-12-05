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Украинских военных захватили в плен мобилизованные из Ростова

Сегодня, 14:02
Фото: Минобороны РФ
Мобилизованные из Ростова-на-Дону захватили в плен украинских военных
Мобилизованные жители Ростова-на-Дону провели успешную атаку и, по информации СМИ, захватили в плен военных ВСУ.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро ростовчан защищали территорию в Марьинке республики ДНР. Против них оказалась большая группа противника.

«Ростовчане не растерялись, окружили и подавили желание сопротивляться. Раненых и сдавшихся взяли в плен», — говорится в публикации.

Мобилизованные из Ростова-на-Дону захватили в плен украинских военных
Фото: Telegram-канал Mash
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Отмечается, что отличившихся бойцов представили в награде. В комментариях пользователи поздравили военнослужащих с успешной операцией.

«Удачи вам, парни. Возвращайтесь с победой живыми и здоровыми», — пишут подписчики. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что из-за частичной мобилизации в Ростове стали чаще жениться.

 

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