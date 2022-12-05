Пресс-служба донского правительства сообщила, что проектная организация сформировала маршрут прохождения трассы «Орбитальная-2», которая будет обеспечивать транспортное сообщение между Октябрьским, Ворошиловским районами и поселком Темерницким, расположенным в северной части Ростова-на-Дону.