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В Ростове для строительства «Орбитальной-2» пообещали не сносить жилые дома в СНТ

Сегодня, 14:43
Фото: donland.ru
В Ростове для строительства «Орбитальной-2» пообещали не сносить жилые дома
В Ростове на СЖМ появится новая дорога «Орбитальная-2» протяженностью 4,5 километра, об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Пресс-служба донского правительства сообщила, что проектная организация сформировала маршрут прохождения трассы «Орбитальная-2», которая будет обеспечивать транспортное сообщение между Октябрьским, Ворошиловским районами и поселком Темерницким, расположенным в северной части Ростова-на-Дону.

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Сейчас известно, что протяженность автодороги составит 4,5 километра, а траектория нового дорожного объекта пройдет по незастроенным территориям СНТ «Защитник», благодаря чему не потребуется производить снос домовладений.

«Кроме того, для удобства жителей СНТ будут предусмотрены примыкания к дороге», — сказано в сообщении правительства. 

Ранее сообщалось, что проект «Орбитальной-2» подготовят к лету 2023 года.

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