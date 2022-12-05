Пресс-служба донского правительства сообщила, что проектная организация сформировала маршрут прохождения трассы «Орбитальная-2», которая будет обеспечивать транспортное сообщение между Октябрьским, Ворошиловским районами и поселком Темерницким, расположенным в северной части Ростова-на-Дону.
Сейчас известно, что протяженность автодороги составит 4,5 километра, а траектория нового дорожного объекта пройдет по незастроенным территориям СНТ «Защитник», благодаря чему не потребуется производить снос домовладений.
«Кроме того, для удобства жителей СНТ будут предусмотрены примыкания к дороге», — сказано в сообщении правительства.
Ранее сообщалось, что проект «Орбитальной-2» подготовят к лету 2023 года.