В понедельник, 5 декабря, в реестре появилось положительное заключение негосударственной экспертной организации ООО «Геоспэк», которая одобрила проект многоэтажной застройки территорий в границах улицы Белокалитвинской, Штахановского, переулка Мезенского и существующей застройки вдоль русла реки Темерник.
Застройка в этом районе достаточно плотная, а точные данные о размещении нового жилья в заключении не указали. В реестре указано, что застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик «Донстрой», который также исполняет роль технического заказчика.
Напомним, компания ООО «СЗ «Донстрой» принадлежит ростовскому миллиардеру Станиславу Грибанову, который выступает владельцем строительной компании ООО «Ростовстройпроект» и компании по управлению жилым фондом в Краснодарском крае ООО «Ривьера».