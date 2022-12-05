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В Ростове компании миллиардера одобрили многоэтажную застройку в районе реки Темерник

Сегодня, 17:30
Фото: pxhere.com
Масштабная стройка
В Ростове собираются построить жилые высотки в границах улиц Белокалитвинской, Штахановского и реки Темерник, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В понедельник, 5 декабря, в реестре появилось положительное заключение негосударственной экспертной организации ООО «Геоспэк», которая одобрила проект многоэтажной застройки территорий в границах улицы Белокалитвинской, Штахановского, переулка Мезенского и существующей застройки вдоль русла реки Темерник. 

Застройка в этом районе достаточно плотная, а точные данные о размещении нового жилья в заключении не указали. В реестре указано, что застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик «Донстрой», который также исполняет роль технического заказчика. 

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Напомним, компания ООО «СЗ «Донстрой» принадлежит ростовскому миллиардеру Станиславу Грибанову, который выступает владельцем строительной компании ООО «Ростовстройпроект» и компании по управлению жилым фондом в Краснодарском крае ООО «Ривьера».

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