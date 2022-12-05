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В Ростове-на-Дону 29% населения испытывают страх перед будущим

Сегодня, 18:05
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону каждый третий горожанин испытывает страх перед будущим в отношении России, результатами исследования поделился Фонд «Общественное мнение».

В конце ноябре фонд провел опрос среди 1,5  тысячи респондентов из 53 субъектов и 104 городов Российской Федерации. В опросе принимали участие и респонденты из городов-миллионников, которых на территории страны всего 16. 

Аналитики выяснили, что в последние месяцы 39% жителей Ростова-на-Дону и других городов-миллионников испытывают по отношении к России гордость, еще 28% опрошенных — доверие, и еще 29% респондентов — страх перед будущим. 

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При этом чаще всего боится будущего экономически активная часть населения от 18 до 45 лет с высшим образованием (29%), при этом материальное положение тревожных респондентов позволяет покупку продуктов для семьи, а вот средств на одежду уже не хватает.

Ранее ростовчане рассказали, как изменилось их материальное положение за последние месяцы.

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