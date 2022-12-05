В конце ноябре фонд провел опрос среди 1,5 тысячи респондентов из 53 субъектов и 104 городов Российской Федерации. В опросе принимали участие и респонденты из городов-миллионников, которых на территории страны всего 16.
Аналитики выяснили, что в последние месяцы 39% жителей Ростова-на-Дону и других городов-миллионников испытывают по отношении к России гордость, еще 28% опрошенных — доверие, и еще 29% респондентов — страх перед будущим.
При этом чаще всего боится будущего экономически активная часть населения от 18 до 45 лет с высшим образованием (29%), при этом материальное положение тревожных респондентов позволяет покупку продуктов для семьи, а вот средств на одежду уже не хватает.
Ранее ростовчане рассказали, как изменилось их материальное положение за последние месяцы.