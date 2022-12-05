Весной этого года, находясь в спальном расположении воинской части, Боготов несколько раз обкрадывал своих сослуживцев. Предметом его незаконного обогащения становились недорогие мобильные телефоны. Всего их было украдено четыре штуки. Общая сумма материального ущерба, от действий Боготова, оценивается в 17,4 тысяч рублей.