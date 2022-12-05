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В Ростове осудили срочника, воровавшего исключительно смартфоны Samsung

Сегодня, 11:29
Фото: Hexogen/CC BY SA / wikimedia.org
Солдат-срочник украл четыре дешевых телефона у своих сослуживцев в Ростовской области
Военнослужащего по призыву осудили за кражу телефонов в Ростовской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В законную силу вступил приговор Новочеркасского военного суда в отношении бывшего военнослужащего Боготова. Его осудили за хищение имущества.

Весной этого года, находясь в спальном расположении воинской части, Боготов несколько раз обкрадывал своих сослуживцев. Предметом его незаконного обогащения становились недорогие мобильные телефоны. Всего их было украдено четыре штуки. Общая сумма материального ущерба, от действий Боготова, оценивается в 17,4 тысяч рублей.

Сам злоумышленник в ходе судебного заседания свою вину полностью признал и раскаялся. Однако от дачи показаний как таковых отказался.

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Учитывая раскаяние Боготова и принесенные им извинения потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. 

Обжаловать приговор осужденный не стал.

Ранее троих срочников в Ростовской области отправили в колонию за вымогательство и избиения.

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#Виктория Прутковская#Суд#Ростовская область#Новости#Общество#Новочеркасск#Преступность
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