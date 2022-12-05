В законную силу вступил приговор Новочеркасского военного суда в отношении бывшего военнослужащего Боготова. Его осудили за хищение имущества.
Весной этого года, находясь в спальном расположении воинской части, Боготов несколько раз обкрадывал своих сослуживцев. Предметом его незаконного обогащения становились недорогие мобильные телефоны. Всего их было украдено четыре штуки. Общая сумма материального ущерба, от действий Боготова, оценивается в 17,4 тысяч рублей.
Сам злоумышленник в ходе судебного заседания свою вину полностью признал и раскаялся. Однако от дачи показаний как таковых отказался.
Учитывая раскаяние Боготова и принесенные им извинения потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
Обжаловать приговор осужденный не стал.
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