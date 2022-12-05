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В Ростове произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями

Сегодня, 12:14
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростове произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями
В Ростове-на-Дону один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на Нансена, об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В понедельник, 5 декабря, в 11.01 мск в Ростове-на-Дону на улице Нансена, 343 51-летний водитель ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу в разрешенном месте и врезался в автомобиль Lada Largus.

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После этого ВАЗ по инерции отбросило в «ГАЗель», за рулем которой находился 58-летний водитель. В результате аварии водитель ВАЗа скончался, а в «ГАЗели» пострадали водитель и его пассажир. 

Полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося ДТП. 

Ранее иномарка сбила 26-летнюю женщину и отправила ее в больницу.

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