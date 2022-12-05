В понедельник, 5 декабря, в 11.01 мск в Ростове-на-Дону на улице Нансена, 343 51-летний водитель ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу в разрешенном месте и врезался в автомобиль Lada Largus.
После этого ВАЗ по инерции отбросило в «ГАЗель», за рулем которой находился 58-летний водитель. В результате аварии водитель ВАЗа скончался, а в «ГАЗели» пострадали водитель и его пассажир.
Полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося ДТП.
Ранее иномарка сбила 26-летнюю женщину и отправила ее в больницу.