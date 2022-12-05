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В Ростове водозаборные сооружения перешли в обычный режим работы

Сегодня, 15:21
Фото: pxhere.com
В Ростове системы водоснабжения возвращаются к работе в обычном режиме
В Ростове водозабор вернулся к обычной работе после длительных проблем с отгоном воды из-за сильного ветра, об этом сообщили в Telegram-канале «Ростовводоканала».
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Погода

Напомним, утром понедельника, 5 декабря, стало известно, что непогода стало причиной перебоев с поставкой водоснабжения не только в Ростове-на-Дону, но также Таганроге и Зернограде.  

Проблемы с водоснабжением населения обещали решить во второй половине дня, и сейчас, по словам представителей пресс-службы «Ростовводоканала», специалисты делают все необходимое для оказания качественных услуг населению. 

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«Водозаборные сооружения и водопроводные станции сейчас работают в своём обычном режиме, и система постепенно заполняется», — сообщили в Ростовводоканале. 

По вопросам водоснабжения населению рекомендуют обращаться в контактный центр по номеру 283-17-17.

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