Напомним, утром понедельника, 5 декабря, стало известно, что непогода стало причиной перебоев с поставкой водоснабжения не только в Ростове-на-Дону, но также Таганроге и Зернограде.
Проблемы с водоснабжением населения обещали решить во второй половине дня, и сейчас, по словам представителей пресс-службы «Ростовводоканала», специалисты делают все необходимое для оказания качественных услуг населению.
«Водозаборные сооружения и водопроводные станции сейчас работают в своём обычном режиме, и система постепенно заполняется», — сообщили в Ростовводоканале.
По вопросам водоснабжения населению рекомендуют обращаться в контактный центр по номеру 283-17-17.