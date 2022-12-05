Около 80% опрошенных заявили, что семейное положение кандидатов никак не влияет на трудоустройство в компании. Однако были и те предприятия, где действуют негласные правила в вопросе набора персонала. Так 12% компаний утверждают, что чаще предпочитают устраивать на работу замужних женщин с детьми, а еще 8% заявили, что предпочтут семейного мужчину с детьми в качестве работника.