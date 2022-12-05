Аналитики компании опросили тысяч менеджеров по подбору персонала и других представителей кадровых служб из 182 городов страны, чтобы выяснить, как часто соискатели сталкивались с гендерными стереотипами при поиске работы в 2022 году.
Около 80% опрошенных заявили, что семейное положение кандидатов никак не влияет на трудоустройство в компании. Однако были и те предприятия, где действуют негласные правила в вопросе набора персонала. Так 12% компаний утверждают, что чаще предпочитают устраивать на работу замужних женщин с детьми, а еще 8% заявили, что предпочтут семейного мужчину с детьми в качестве работника.
Еще более интересными оказались ответы на вопрос, кому работодатели предпочли отказать в трудоустройстве по итогам года. 10% компаний заявили, что предпочитают избегать трудоустройства бездетных женщин. При этом 7% не хотели бы брать на работу бездетную замужнюю женщину, 3% - бездетную и незамужнюю кандидатку. Еще 1% компаний заявили, что не хотели бы нанимать матерей-одиночек.
Что касается гендерных стереотипов в отношении мужчин, как оказалось, 7% работодателей смущают холостяки, при этом 6% избегают трудоустройства кандидатов без детей.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области чаще всего находят работу “по рекомендации”.