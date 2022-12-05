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В Ростовской области начнет действовать новый прожиточный минимум в 2023 году

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI
Сколько составит прожиточный минимум в 2023 году в Ростовской области
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий новый прожиточный минимум в Ростовской области и других субъектах РФ, сведения появились на портале правовой информации.

В понедельник, 5 декабря, в Кремле подписали федеральный закон, который увеличит показатели прожиточного минимума до среднего уровня в 14,3 тысячи рублей. 

Причиной изменения величины прожиточного минимума назвали прогноз о высоком уровне инфляции.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Ростове-на-Дону
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В этом случае для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 15,6 тысячи рублей (почти 252 доллара по курсу на 5 декабря), для пожилых людей — 12,3 тысячи рублей (198,8 доллара), а для детей — 13,9 тысячи рублей (224,2 доллара). 

Ранее ростовчане заявили о том, что уровень МРОТ должен составлять не менее 37 тысяч рублей.

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