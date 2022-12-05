В понедельник, 5 декабря, в Кремле подписали федеральный закон, который увеличит показатели прожиточного минимума до среднего уровня в 14,3 тысячи рублей.
Причиной изменения величины прожиточного минимума назвали прогноз о высоком уровне инфляции.
В этом случае для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 15,6 тысячи рублей (почти 252 доллара по курсу на 5 декабря), для пожилых людей — 12,3 тысячи рублей (198,8 доллара), а для детей — 13,9 тысячи рублей (224,2 доллара).
Ранее ростовчане заявили о том, что уровень МРОТ должен составлять не менее 37 тысяч рублей.