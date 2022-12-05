В интервью ТАСС он рассказал, что восточный ветер ослабеет к пятнице, но его направление не изменится. Поэтому уровень воды может понизиться.
«Ситуация осложнится тем, что температура воздуха повысится до нулевых значений. Это станет причиной гололедицы на дорогах», — уточнил эксперт.
Он добавил, что уровень воды в Дону к концу ноября был ниже так называемой нулевой отметки на 15 сантиметров. В данный момент он ниже ее на 125 сантиметров.
Напомним, что из-за неблагоприятной погоды частично ушла вода из реки и появились проблемы с водоснабжением.
Ранее ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон.