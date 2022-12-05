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В Ростовской области ветер, из-за которого обмелела река Дон, ослабеет к 9 декабря

Сегодня, 15:06
Фото: donland.ru
Когда ослабеет ветер и вернется вода в Дон
В Ростовской области к пятнице, 9 декабря, должен ослабеть ветер, из-за которого обмелела река Дон, сообщили представитель центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Погода

В интервью ТАСС он рассказал, что восточный ветер ослабеет к пятнице, но его направление не изменится. Поэтому уровень воды может понизиться.

«Ситуация осложнится тем, что температура воздуха повысится до нулевых значений. Это станет причиной гололедицы на дорогах», — уточнил эксперт.

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Он добавил, что уровень воды в Дону к концу ноября был ниже так называемой нулевой отметки на 15 сантиметров. В данный момент он ниже ее на 125 сантиметров.

Напомним, что из-за неблагоприятной погоды частично ушла вода из реки и появились проблемы с водоснабжением.

Ранее ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон. 

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#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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